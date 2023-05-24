Звичайний пральний порошок не завжди може впоратись з виведенням складних плям навіть після багаторазового прання.

Проте на ринку існує кисневий порошок-відбілювач, який, за відгуками користувачів, ефективно відбілює та виводить стійкі плями з одягу, а також підходить для очищення кухонних поверхонь, миття посуду та дезінфекції приладів.

Факти ICTV дізнавалися, що таке кисневий порошок та як правильно ним користуватись.

Трішки хімії: що таке кисневий порошок

Перкарбонат натрію (кисневий порошок) – це екологічні та безпечні для людини й природи маленькі білі округлі гранули. Вони майже не мають запаху та добре розчиняються у гарячій воді.

Порошок є хімічною сполукою кристалосольват карбонату натрію та пероксиду водню.

Перкарбонат натрію можна часто зустріти у складах синтетичних мийних засобів. Там сполука використовується в якості відбілювача.

Як користуватися кисневим порошком

Досвідчені господині використовують кисневий порошок для різних цілей. Найчастіше його застосовуються для відбілювання речей та видалення плям.

Кисневий порошок можна застосовувати як для ручного, так і для механічного прання в пральній машинці:

Щоб позбутися сильних забруднень: 3-4 ложки засобу додають у відсік для прального порошку в пральній машинці.

Для ручного прання: розчиніть 1-2 столових ложки засобу разом з пральним порошком в гарячій воді та замочіть речі на кілька годин. Далі виперіть одяг як зазвичай.

Щоб вивести забруднення: насипте кисневий порошок на забруднену ділянку та залийте гарячою водою (звертайте увагу на тканини, деякі речі не переживуть такого виведення). Потім одяг залишають на кілька годин, промивають під проточною водою та перуть у пральній машинці.

Цей засіб допоможе вам позбутися стійких плям (порошок впорається із зеленкою, йодом, кров’ю, смолою, слідами трави чи олії), видалити неприємний запах, відбілити речі, які мають сірі чи жовті сліди, посилити ефект мийних засобів тощо.

Зверніть увагу, що кисневий порошок ефективніший при розчиненні у гарячій воді. Його сполуки починають активуватися при температурі від 40°C, а для видалення сильних забруднень розчиняють засіб водою від 60-95°C.

Також кисневий порошок використовують для:

Миття посуду в посудомийній машині.

Дезінфекції унітазів, дитячих горщиків, ванни та раковини.

Миття плит та кухонних поверхонь.

Миття та дезінфекції підлоги й килимів.

Видалення пригорілої їжі з форм для запікання чи деко.

Миття та дезінфекції холодильників й мікрохвильовок.

Видалення жиру та накипів на кухонній кахельній плитці.

Миття духовок, фільтрів з кухонних витяжок тощо.

Щоб використовувати кисневий порошок не лише для прання одягу, господині розводять засіб у гарячій воді та очищають необхідні поверхні від жиру та накипів чи проводять дезінфекцію.

Кисневий порошок дійсно може допомогти очистити різні поверхні на кухні та в оселі, але велику роль відіграють самі забруднення та матеріал меблів, посуду чи тканин. Тому перед застосування упевніться, що засіб придатний для очищення певних матеріалів.

Також кисневий порошок не варто використовувати для шовкових, вовняних та шкіряних речей.

Під час використання кисневого порошку не забувайте про особистий захист – одягайте спеціальні рукавички та маску.