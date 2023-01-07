В будь-яку пору року плями поту на одязі – це неминуча проблема. Вивести неприємні сліди непросто, особливо якщо не випрати річ одразу.

Проте існують доволі бюджетні та ефективні засоби, які допоможуть позбутися навіть застарілих плям. Як вивести плями від поту та що для цього знадобиться, читайте в нашому матеріалі.

Сіль

Це ефективний засіб, який знайдеться на кожній кухні. Загалом сіль підходить для будь-якого типу речей, проте її краще наносити на світлі, темні та різноколірні грубі тканини.

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Увітріть сіль у плями поту. Залиште речі на 10-12 год. Після інтенсивно потріть забруднене місце щіткою (не змиваючи сіль). Покладіть речі у пральну машинку.

Також можна замочувати речі у соляному розчині. Для цього вам знадобиться 2 столові ложки солі та 500 мл води.

Розведіть сіль у воді. Нанесіть готовий розчин на речі та залиште їх на 3-4 год. Виперіть одяг у пральній машинці як зазвичай.

До речі, такий спосіб прибере не лише сліди від поту, а й від дезодоранту.

Господарське мило

Це універсальний засіб, який допоможе впоратися з плямами будь-якої складності. Крім того, він підходить для всіх тканин.

Для видалення плям поту вам необхідно зробити мильний розчин:

Натріть невеликий шматочок господарського мила на великій тертці.

Розведіть мильну стружку у теплій воді.

Інтенсивно потріть забруднені місця.

Замочіть одяг на 2-4 год. у розчині.

Після процедури одяг потрібно добре випрати.

До речі, ви можете зʼєднати господарське мило з сіллю та водою. У такому поєднанні сіль можна використовувати для грубих та делікатних тканин. Розчин підійде для світлих, темних та різноколірних речей.

Спершу розчиніть стружку господарського мила у теплій воді та замочіть у ній річ на 10 хв. Паралельно розведіть 1 чайну ложку солі у 250 мл холодної води, змочіть розчином губку та добряче протріть забруднені ділянки.

Залиште речі на 15-20 хв., а потім виперіть у пральній машинці.

Оцет

Цей засіб також знайдеться на кожній кухні, проте не варто наносити його на білі речі, інакше на них залишаться жовті сліди. Використовуйте оцет для боротьби з плямами на темних та кольорових тканинах.

Спосіб використання:

Змочіть ватний диск 9% оцтом та протріть забруднені ділянки. Стежте, аби тканина повністю просочилася оцтом. Залиште одяг на 2-3 год., а потім виперіть в пральній машині.

Якщо плями застарілі, залиште оцет на одязі на 10-14 год.

Сода

Цей спосіб краще використовувати для білого та світлого одягу. Спершу потрібно зробити густий розчин соди та води. Вам знадобиться:

сода – 4 ст. л;

вода – 200 мл.

Нанесіть цю суміш на плями руками або зубною щіткою.

Залиште на годинку та виперіть одяг руками або в машинці. Зверніть увагу, що вода для прання повинна бути не більш 30°. До речі, це правило стосується будь-яких речей з плямами – їх не можна прати у гарячій воді.

Засіб для миття посуду

Звертайте увагу на склад засобу, у ньому має бути гліцерин. Саме він бореться із плямами.

Товстим шаром нанесіть засіб на плями. Потріть місця забруднень вологою губкою. Залиште речі на годину та виперіть їх.

Якщо у вас прозорий засіб для миття посуду, то ним можна прати світлі речі. А речі темні чи кольорові – будь-яким мийним засобом.