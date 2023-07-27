Мыльные пузыри — самое любимое развлечение детей. Однако они приносят не только удовольствие, но и оставляют неприятные пятна на одежде малышей и родителей.
Как вывести пятна от мыльных пузырей, читайте в нашем материале.
Правила, которые помогут вывести пятно
Самое главное в этом деле — скорость. Как только вы заметите остатки мыла на детской одежде, сразу же замочите ее и постирайте.
Если остатки мыльных пузырей засохнут на ткани, они станут более устойчивыми и отстирать их будет уже труднее. Поэтому не стоит медлить со стиркой.
Также важно не отправлять грязную одежду сразу в стиральную машину. Дело в том, что следы от мыльных пузырей не заметны сразу. Они начинают проявляться под воздействием стирального порошка и стирки в машинке.
Всему виной глицерин, который есть в составе мыльных пузырей. Привычные пятновыводители не справятся с ним, поэтому важно провести специальную подготовку вещей перед основной стиркой.
Если вы этого не сделаете, после высыхания вы заметите на вещах темно-серые круги и разводы, которые практически невозможно постирать.
Как правильно выводить пятно от мыльных пузырей
- По возвращении с прогулки, где были мыльные пузыри, обработайте одежду обезжиривающими средствами (жидким мылом или средством для мытья посуды). После нанесения тщательно потрите остатки пузырьков мягкой зубной щеткой.
- Оставьте одежду на 1-2 часа.
- Далее проведите предварительную ручную стирку. Вам понадобится обычное хозяйственное мыло. Сначала приготовьте мыльный раствор: налейте в миску воду комнатной температуры, добавьте немного тертого хозяйственного мыла и перемешайте жидкость, чтобы мыло растворилось. Замочите грязную одежду в растворе и оставьте на 2 часа.
- По истечении времени постирайте одежду в чистой воде и тщательно прополощите, чтобы не осталось мыла и обезжиривающих средств. Если пятна от мыльных пузырей начали проявляться, засыпьте их лимонной кислотой, кислородным отбеливателем (для белых вещей) или пятновыводителем (для цветных вещей). Залейте вещи кипятком и оставьте еще на 20-30 мин. Важно, что заливать горячей водой можно лишь ту одежду, что не боится высоких температур.
- После этого снова прополощите вещи под проточной водой, выжмите лишнюю воду и отправьте одежду в стиральную машину. Во время стирки лучше используйте не стиральный порошок, а гель или капсулы.
Как очистить одежду, если пятна от пузырьков уже проявились
Если после прогулки вы заметили на одежде странные влажно-жирные следы, действовать нужно быстро. Вывести пятна можно с помощью хлоргексидина.
На загрязненные участки одежды нужно нанести по несколько капель хлоргексидина и оставить на час. Затем замочите одежду в прохладной воде еще на несколько часов и постирайте руками с помощью хозяйственного мыла. Тщательно прополощите вещи в холодной воде и высушите.
Также можно использовать перекись водорода. Для этого грязные вещи сначала замачивают в холодной воде, затем обильно обрабатывают перекисью и трут руками. Через час одежду нужно постирать в воде с хозяйственным мылом и прополоскать в чистой воде.
Для белых вещей можно использовать лимонную кислоту (или лимонный сок) или кислородный порошок. На грязную сухую одежду нужно насыпать одно из средств, залить кипятком и замачивать 30-40 мин. После этого можно отправлять вещи в стиральную машинку.