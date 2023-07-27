Мыльные пузыри — самое любимое развлечение детей. Однако они приносят не только удовольствие, но и оставляют неприятные пятна на одежде малышей и родителей.

Как вывести пятна от мыльных пузырей, читайте в нашем материале.

Правила, которые помогут вывести пятно

Самое главное в этом деле — скорость. Как только вы заметите остатки мыла на детской одежде, сразу же замочите ее и постирайте.

Если остатки мыльных пузырей засохнут на ткани, они станут более устойчивыми и отстирать их будет уже труднее. Поэтому не стоит медлить со стиркой.

Также важно не отправлять грязную одежду сразу в стиральную машину. Дело в том, что следы от мыльных пузырей не заметны сразу. Они начинают проявляться под воздействием стирального порошка и стирки в машинке.

Всему виной глицерин, который есть в составе мыльных пузырей. Привычные пятновыводители не справятся с ним, поэтому важно провести специальную подготовку вещей перед основной стиркой.

Если вы этого не сделаете, после высыхания вы заметите на вещах темно-серые круги и разводы, которые практически невозможно постирать.

Как правильно выводить пятно от мыльных пузырей

По возвращении с прогулки, где были мыльные пузыри, обработайте одежду обезжиривающими средствами (жидким мылом или средством для мытья посуды). После нанесения тщательно потрите остатки пузырьков мягкой зубной щеткой.

(жидким мылом или средством для мытья посуды). После нанесения тщательно потрите остатки пузырьков мягкой зубной щеткой. Оставьте одежду на 1-2 часа.

Далее проведите предварительную ручную стирку. Вам понадобится обычное хозяйственное мыло. Сначала приготовьте мыльный раствор: налейте в миску воду комнатной температуры, добавьте немного тертого хозяйственного мыла и перемешайте жидкость, чтобы мыло растворилось. Замочите грязную одежду в растворе и оставьте на 2 часа.

По истечении времени постирайте одежду в чистой воде и тщательно прополощите, чтобы не осталось мыла и обезжиривающих средств. Если пятна от мыльных пузырей начали проявляться, засыпьте их лимонной кислотой, кислородным отбеливателем (для белых вещей) или пятновыводителем (для цветных вещей). Залейте вещи кипятком и оставьте еще на 20-30 мин. Важно, что заливать горячей водой можно лишь ту одежду, что не боится высоких температур.

(для белых вещей) или (для цветных вещей). Залейте вещи кипятком и оставьте еще на 20-30 мин. Важно, что заливать горячей водой можно лишь ту одежду, что не боится высоких температур. После этого снова прополощите вещи под проточной водой, выжмите лишнюю воду и отправьте одежду в стиральную машину. Во время стирки лучше используйте не стиральный порошок, а гель или капсулы.

Как очистить одежду, если пятна от пузырьков уже проявились

Если после прогулки вы заметили на одежде странные влажно-жирные следы, действовать нужно быстро. Вывести пятна можно с помощью хлоргексидина.

На загрязненные участки одежды нужно нанести по несколько капель хлоргексидина и оставить на час. Затем замочите одежду в прохладной воде еще на несколько часов и постирайте руками с помощью хозяйственного мыла. Тщательно прополощите вещи в холодной воде и высушите.

Также можно использовать перекись водорода. Для этого грязные вещи сначала замачивают в холодной воде, затем обильно обрабатывают перекисью и трут руками. Через час одежду нужно постирать в воде с хозяйственным мылом и прополоскать в чистой воде.

Для белых вещей можно использовать лимонную кислоту (или лимонный сок) или кислородный порошок. На грязную сухую одежду нужно насыпать одно из средств, залить кипятком и замачивать 30-40 мин. После этого можно отправлять вещи в стиральную машинку.