Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Лайфхаки

Буде як новий! Як почистити диван кисневим порошком

21 Липня 2023, 17:21
Владислава Ткаченко редакторка стрічки
Плед
Джерело: Unsplash

Навіть якщо регулярно доглядати за мʼякими меблями, рано чи пізно на них все одно зʼявляться плями та різні забруднення.

Крім того, мʼякі меблі накопичують пил та неприємні запахи, тому час від часу варто проводити генеральне очищення. Ефективним способом очищення дивану від бруду вважається кисневий порошок.

Як почистити диван кисневим порошком – читайте в покроковій інструкції від Фактів ICTV.

Що знадобиться

  • Кисневий порошок – 1 ст.л
  • Окріп – 500 мл.

Як чистити диван

Спершу розчиніть кисневий порошок у гарячій воді та ретельно перемішайте суміш. Найзручніше очищати диван з розпилювача, тому перелийте туди розчин.

Щоб пляшечку не покрутило від окропу, залиште воду з кисневим порошком трохи охолонути на 5-10 хв.

Нанесіть достатню кількість розчину на плями та інші забруднення на дивані та залиште на 2-3 хвилини, щоб кисневий порошок почав діяти. Візьміть вологу ганчірку та круговими рухами ніби втирайте розчин в диван.

Потім витріть поверхню дивана сухою ганчіркою. Зачекайте, поки диван висохне та ретельно огляньте тканину. Якщо бруд залишився, повторіть процедуру знову.

До речі, якщо на місці очищення загрубіла тканина, значить ви погано очистили диван від розчину. Щоб виправити ситуацію, потріть диван вологою, а потім сухою ганчіркою.

Результат після очищення кисневим порошком ви помітите одразу – плями, розводи та забруднення зникнуть, а неприємний запах більше не буде вас турбувати.

Читайте також:
Матрац, кімната, сон, спальня, ліжкоЯк почистити матрац від жовтих плям – чотири народні способи

Теги
Поради
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь