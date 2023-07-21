Навіть якщо регулярно доглядати за мʼякими меблями, рано чи пізно на них все одно зʼявляться плями та різні забруднення.

Крім того, мʼякі меблі накопичують пил та неприємні запахи, тому час від часу варто проводити генеральне очищення. Ефективним способом очищення дивану від бруду вважається кисневий порошок.

Як почистити диван кисневим порошком – читайте в покроковій інструкції від Фактів ICTV.

Що знадобиться

Кисневий порошок – 1 ст.л

Окріп – 500 мл.

Як чистити диван

Спершу розчиніть кисневий порошок у гарячій воді та ретельно перемішайте суміш. Найзручніше очищати диван з розпилювача, тому перелийте туди розчин.

Щоб пляшечку не покрутило від окропу, залиште воду з кисневим порошком трохи охолонути на 5-10 хв.

Нанесіть достатню кількість розчину на плями та інші забруднення на дивані та залиште на 2-3 хвилини, щоб кисневий порошок почав діяти. Візьміть вологу ганчірку та круговими рухами ніби втирайте розчин в диван.

Потім витріть поверхню дивана сухою ганчіркою. Зачекайте, поки диван висохне та ретельно огляньте тканину. Якщо бруд залишився, повторіть процедуру знову.

До речі, якщо на місці очищення загрубіла тканина, значить ви погано очистили диван від розчину. Щоб виправити ситуацію, потріть диван вологою, а потім сухою ганчіркою.

Результат після очищення кисневим порошком ви помітите одразу – плями, розводи та забруднення зникнуть, а неприємний запах більше не буде вас турбувати.