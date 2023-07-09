Орхідеї на балконі або на підвіконні у вашій вітальні створюють справжній затишок, та й цвітуть вони доволі часто – не менше двох-трьох разів на рік. Тож не дивно, що хочеться їх розсаджувати у власному будинку. Як виростити орхідею з листка та чи можна це зробити – читайте далі у матеріалі Фактів ICTV.

Буває так, що лист орхідеї, навіть зелений та здоровий, відпадає. Це стається через те, що у розплідниках перед реалізацією вазони занадто підживлюють різними стимуляторами росту та іншими добривами. Від цього починається рясне і тривале цвітіння, але згодом стається виснаження орхідеї.

Через деякий час у неї може почати опадати листя, навіть те, яке ще не пожовтіло. І власники рослини цілком доречно запитують – як виростити орхідею зі здорового та зеленого листка та чи вдасться це. Ми розпитали про це у нашого постійного експерта з рослин Ліліани Лавринець.

Як виростити орхідею з листка

Орхідея має три шляхи для розмножування: наростити коріння, наростити листки або ж вирости з насіння.

– Виростити орхідею з листка нереально. В орхідеї є кілька шляхів – або наростити коріння, або наростити листки, – запевняє експерт.

Виростити орхідею з листка неможливо через те, що на ньому відсутня точка росту.

Але найвищі листочки, можливо, матимуть таку точку. Тож можна спробувати реанімувати квітку, відростивши коріння. Але для цього необхідно обробити точку росту спеціальними гормональними препаратами. Це так звані стимулятори коренеутворення, які можна придбати у будь-якому спеціалізованому магазині.

Але що робити, якщо у орхідеї залишився лише один-єдиний лист і немає коріння? До речі, щоб не доводи до такого стану рослину, скористайтеся нашими порадами, як врятувати орхідею вдома, якщо в неї гниє коріння і відпадає листя.

Та якщо така ситуація вже сталася і ви хочете подарувати рослині нове життя, потрібно помістити залишок орхідеї в закриту систему або тепличку. Для пророщування у закритій системі потрібно на дно покласти керамзит шаром 4 см, потім мох, кору і знову мох. У цей ґрунт і висаджують квітку. При цьому на дно наливають воду так, щоб вона покривала лише керамзит.

– Коріння, посаджене у правильний ґрунт, і необхідний догляд з часом дадуть результат. Рослина пустить листя, а з часом і квітку. Доволі часто при такому методі переливають коріння. Поливайте раз на тиждень, цього достатньо, – додає експерт.

Не вийде виростити орхідею і з кореня, тому що там немає потрібних структур для нарощування зеленої маси квітки. Проте якщо окрім коріння є частина стовбура з живою точкою росту, то ймовірність наростити у орхідеї нове коріння і листя все ж таки є.

– Щоб наростити коріння, достатньо мати повітряні корінці або основу кореневої системи. Цей процес відбувається у воді. Беремо воду, добре підживлену добривом для орхідей, і там пробуємо наростити коріння. Але пам’ятайте – у воді з добривом рослина може стояти лише добу, далі переставляємо в іншу чисту відстояну воду, – пояснює Лавринець.

Але найпоширенішим способом розмножити орхідею є вирощування нової рослини з діток – утворень на квітконосі вазону. Але щоб квітка дала нове життя, як і для цвітіння орхідеї, потрібні сприятливі умови, бо це природний процес.

Як відділяти діток від квітконоса у орхідеї?

Дітки утворюються на різних частинах рослини. Якщо орхідея зацвіла, то вони з’являються на квітконосах, стеблі, стрілці. Найчастіше дітки ростуть із щепки – бічної частини рослини. Під кожною лусочкою квітконоса є брунька, яка може дати відгалуження або дітку.

Також дітки утворюються на шийці, на стволі орхідеї або на пазусі. На стеблі це найчастіше відбувається у нижній частині рослини.

Шоби посадити дітку, потрібно взяти ґрунт, дренаж та горщик і ставати до справи. Важлива умова – коріння на дітках має бути не меншим за 5 см. Факти ICTV раніше публікували покрокову інструкцію з пересадки орхідеї. Вона підійде і для пересаджування діток орхідеї.