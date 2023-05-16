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Гниє коріння і відпадає листя: як врятувати орхідею вдома

16 Травня 2023, 17:52
Асоян Каріна редакторка стрічки
Як врятувати орхідею
Джерело: Unsplash

Орхідея – популярна екзотична квітка серед шанувальників кімнатних рослин. Щоб виростити цю культуру, достатньо володіти найменшими навичками квіткарства. Проте інколи, при неправильному догляді, орхідеї, як і інші рослини, здатні вʼянути і можуть навіть загинути.

Якщо у вашої квітки зʼявився нездоровий вигляд, не поспішайте викидати її в смітник. Спершу варто спробувати реанімувати рослину, адже часто такі проблеми можна вирішити в домашніх умовах.

Факти ICTV розповідають, як врятувати орхідею вдома.

Як врятувати орхідею без листя

Як врятувати орхідею

При правильному догляді орхідеї мають соковиту зелень. Але інколи господарі можуть зіткнутися з проблемою, коли в рослини відпадає листя.

Фахівці компанії органічних добрив Органік Синтез виділяють кілька основних причин:

  • занадто рясний або недостатній полив;
  • неправильна температура повітря;
  • недостатнє освітлення;
  • пошкоджені корені;
  • невідповідний ґрунт.

Щоб врятувати орхідею, потрібно:

  1. Вийняти її з горщика і обстежити кореневу систему.
  2. Мʼяке коріння необхідно зрізати, присипати активованим вугіллям і підсушити. Також можна обробити спеціальними антистресовими препаратами для орхідей.
  3. Після цього можна висаджувати орхідею у свіжий ґрунт.

– Для реанімації орхідеї рекомендуємо посадити її в повітропроникний, екологічно чистий мох сфагнум. Їй це однозначно допоможе, – кажуть фахівці.

Також орхідею потрібно помістити на природне освітлення і забезпечити теплом.

Як реанімувати орхідею із засохлим корінням

Інколи коренева система орхідеї підсихає ще в магазині. Це виникає внаслідок неправильного догляду.

Залишати засохле коріння не можна, тому що воно може перетворитися на ідеальне середовище для розмноження грибкових інфекцій і шкідливих бактерій, – стверджує компанія Органік Синтез.

Видаляйте сухе коріння до живого місця. При цьому потрібно обробляти зрізи порошком активованого вугілля.

Як врятувати орхідею, що гниє

В природних умовах волога не накопичується біля коренів. Тоді як у домашньому догляді навіть хороший дренаж не в змозі повністю поглинути зайву вологу.

Якщо орхідея почала гнити, терміново видаліть усе пошкоджене коріння і пересадіть квітку у свіжий ґрунт.

Як зрозуміти, що орхідею вже не врятувати

Якщо в орхідеї згнила вся коренева система, а листя повністю зівʼяло, врятувати рослину буде неможливо.

Ознаки, які вказують, що орхідею вже не врятувати:

  • зміна кольору кореневої системи;
  • вологе, мокре коріння, з якого витікає вода;
  • наявність слизових і мокрих ділянок.
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