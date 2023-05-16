Орхідея – популярна екзотична квітка серед шанувальників кімнатних рослин. Щоб виростити цю культуру, достатньо володіти найменшими навичками квіткарства. Проте інколи, при неправильному догляді, орхідеї, як і інші рослини, здатні вʼянути і можуть навіть загинути.
Якщо у вашої квітки зʼявився нездоровий вигляд, не поспішайте викидати її в смітник. Спершу варто спробувати реанімувати рослину, адже часто такі проблеми можна вирішити в домашніх умовах.
Факти ICTV розповідають, як врятувати орхідею вдома.
Як врятувати орхідею без листя
При правильному догляді орхідеї мають соковиту зелень. Але інколи господарі можуть зіткнутися з проблемою, коли в рослини відпадає листя.
Фахівці компанії органічних добрив Органік Синтез виділяють кілька основних причин:
- занадто рясний або недостатній полив;
- неправильна температура повітря;
- недостатнє освітлення;
- пошкоджені корені;
- невідповідний ґрунт.
Щоб врятувати орхідею, потрібно:
- Вийняти її з горщика і обстежити кореневу систему.
- Мʼяке коріння необхідно зрізати, присипати активованим вугіллям і підсушити. Також можна обробити спеціальними антистресовими препаратами для орхідей.
- Після цього можна висаджувати орхідею у свіжий ґрунт.
– Для реанімації орхідеї рекомендуємо посадити її в повітропроникний, екологічно чистий мох сфагнум. Їй це однозначно допоможе, – кажуть фахівці.
Також орхідею потрібно помістити на природне освітлення і забезпечити теплом.
Як реанімувати орхідею із засохлим корінням
Інколи коренева система орхідеї підсихає ще в магазині. Це виникає внаслідок неправильного догляду.
Залишати засохле коріння не можна, тому що воно може перетворитися на ідеальне середовище для розмноження грибкових інфекцій і шкідливих бактерій, – стверджує компанія Органік Синтез.
Видаляйте сухе коріння до живого місця. При цьому потрібно обробляти зрізи порошком активованого вугілля.
Як врятувати орхідею, що гниє
В природних умовах волога не накопичується біля коренів. Тоді як у домашньому догляді навіть хороший дренаж не в змозі повністю поглинути зайву вологу.
Якщо орхідея почала гнити, терміново видаліть усе пошкоджене коріння і пересадіть квітку у свіжий ґрунт.
Як зрозуміти, що орхідею вже не врятувати
Якщо в орхідеї згнила вся коренева система, а листя повністю зівʼяло, врятувати рослину буде неможливо.
Ознаки, які вказують, що орхідею вже не врятувати:
- зміна кольору кореневої системи;
- вологе, мокре коріння, з якого витікає вода;
- наявність слизових і мокрих ділянок.