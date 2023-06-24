Орхідеї – дуже ніжні, але вибагливі квіточки. Вони дарують свою красу не кожному, а лише тим, хто знає певні хитрощі у догляді за ними. Тож як пересадити орхідею – читайте у покроковій інструкції на Фактах ICTV.

Ми поспілкувалися з нашим постійним експертом з рослин Ліліаною Лавринець та розпитали її, що потрібно для пересадки орхідеї та як обрати ґрунт.

Вона пояснює, що для початку потрібно зрозуміти, шо орхідею просто так пересаджувати не потрібно, лише за необхідності. До неї варто вдаватися у двох випадках – або якщо загниває коріння, або субстрат почав зсихатись, тож не виконує своїх функцій.

Що потрібно для того, щоб пересадити орхідею

Щоб пересадити кімнатну красуню потрібно обрати ґрунт, придбати дренаж та спеціальні горщики, один із яких має бути прозорим та зі всіх боків мати спеціальні розрізи. Це важливо, щоби рослина могла вбирати воду під час поливу.

– Обираємо кашпо лише для орхідей, тобто беремо горщик для цієї рослини, у який ми будемо пересаджувати орхідею, та кашпо, в якому буде накопичуватися зайва волога після поливу рослини, – каже експерт.

Ще для пересаджування орхідеї вам знадобиться секатор або ножиці, знезаражені спиртом чи антисептиком, і порошок деревного або активованого вугілля для обробки коренів. Можна також скористатися і корицею. Ще необхідна паличка для підтримки квітконоса.

Також основною вимогою, як і для всіх інших рослин, є пересадка орхідеї у період спокою, тобто тоді, коли рослина не цвіте.

Пересадку орхідеї найкраще проводити навесні, з кінця лютого і до початку спеки. Рослина якраз пробуджується від зимового спокою, але ще не дає квітів.

Чи можна закопувати повітряне коріння орхідеї під час пересадки

Здорові повітряні корені категорично забороняється зрізати. Зробивши це, ви можете сильно нашкодити рослині, що призведе до загибелі орхідеї. Обрізати повітряні корінці можна лише, якщо їх пошкоджено, є загнивання або висихання.

І пам’ятайте, що під час пересадки квітки повітряне коріння орхідеї не можна засипати ґрунтом.

Який має бути ґрунт для орхідей

Щодо ґрунту, то купувати слід лише той, що призначений саме для орхідей, і жоден інший.

Його основою є соснова кора, до якої домішують деревне вугілля, дубову, осикову кору та коріння папороті.

– Навіть на моїй практиці перевірено, що кора з лісу зовсім не підходить. Не експериментуйте з цим, адже це може призвести до загибелі рослини, – застерігає Лавринець.

Покрокова інструкція з пересадки орхідеї

Щоб пересадити орхідею, для початку потрібно вийняти її з попереднього кашпо. Але пам’ятайте, що ця рослина доволі тендітна, тож проводити процедуру потрібно обережно.

– Якщо через велику кількість коріння це важко зробити, намагайтеся проводити все так, щоб не пошкодити його, легенько. Для цього замочіть на декілька хвилин (5-10 хвилини буде достатньо) орхідею у воді і лише тоді пробуйте виймати, – радить експерт.

Після того як ви вийняли орхідею, потрібно прибрати старий субстрат, промити корінці та гарно обдивитися їх на наявність гнилі. Якщо помітили засохлі, почорнілі, гнилі відростки, то видаляємо їх секатором до здорової ділянки, а місця зрізу дезінфікуємо корицею або активованим вугіллям.

Також варто позбутися старих пожовклих листків. Якщо є засохлі кінчики на листках або квітконосі – також зріжте їх.

Далі беремо новий, правильно підібраний горщик і на низ насипаємо трохи субстрату для орхідеї. Він має покривати 3-5 см ємності. Після цієї маніпуляції візьміть рослину і поставьте її на цей субстрат, а у вільні щілинки засипте ґрунт. Але важливо, щоб не було зазорів. Для цього можна легесенько постукувати горщиком об стіл, щоби субстрат провалювався у пусті місця, заповнюючи весь простір ємності.

Якщо старий ґрунт не має специфічного запаху гниття, відсутній білий наліт, а кора не розсипалася і придатна для застосування, можна не викидати його. Змішайте старий субстрат з новим в пропорції 1:1. Так орхідея після пересадки швидше адаптується.

– Але пам’ятаймо про повітряні корінчики, які не можна засипати ґрунтом, – нагадує Лавринець.

Після пересадки орхідеї потрібно дати перепочити, тож поставьте її у тінь та періодично обприскуйте листя водою. Орхідею, якщо ви пересаджували її у вологий субстрат, не варто поливати протягом трьох наступних днів.

Після цього поставте її на декілька хвилин у попередньо відстояну воду. І аж через тиждень чи навіть місяць після пересадки орхідеї її можна полити із добривом для рослини.

Після цієї процедури варто захищати орхідею від протягів та забезпечити квітці оптимальну температуру до +22°С. Не тримайте також рослину біля батареї або біля духових печей, оскільки додаткова сухість лише шкодитиме орхідеї.