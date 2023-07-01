У середньому звичайна орхідея цвіте не менше двох-трьох разів на рік, а її квіточки тримаються і можуть радувати око від двох місяців до пів року. Але що робити, якщо цього не відбувається? Чим поливати орхідею, щоб нарешті зацвіла – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Чим саме треба поливати орхідею, щоб вона цвіла, яка повинна бути вода, яке добриво – ми розпитали у нашого постійного експерта з рослин Ліліани Лавринець.

Чим поливати орхідею, щоб цвіла

Знавець з рослин зазначає, що передусім орхідею варто поливати відстояною водою або фільтрованою чи дощовою. Домашня квітка не любить воду з високою щільністю мінералів, особливо з великим вмістом кальцію та мінералів. Тому водою з крана орхідеї краще не поливати.

Щоб уникнути загнивання коренів, полив варто проводити, коли ґрунт просохне. Це зазвичай раз на 10-12 днів під час періоду спокою рослини.

Крім того, Лавринець розвінчує поширений міф, що орхідею потрібно замочувати у воді під час поливу.

– Не потрібно її замочувати, як ми це любимо робити, – каже вона та дає інструкцію, як поливати орхідею, щоб цвіла.

Отже, правильно поливати орхідею так:

Перший крок. Набираємо відстояну воду у ємність.

Другий крок. Наливаємо воду на кору, в якій посаджена орхідея. Під час цієї процедури вода витече в кашпо.

Третій крок. Почекайте одну-дві хвилини. Після цього ви побачите коріння яскраво зеленого кольору, що означатиме, що процес насичення орхідеї водою почався.

Четвертий крок. Потрібно залити воду, буквально 20 грам, і залишити її на дні.

Знавець з рослин зазначає, що таким чином вода не торкатиметься коріння, тож воно не буде загнивати. Але при цьому рідина на дні посудини підтримає клімат у горщику.

– Випаровуючись, вода потрапляє на стінки горщика з орхідеєю і підтримує вологу, – пояснює Лавринець.

Також під час поливу, щоб посприяти цвітінню орхідеї, можна додати добриво. Для підгодівлі рослини варто використовувати суміші на основі фосфору і калію, адже ці мікроелементи стимулюють появу квіткових бруньок. Також застосування таких добрив гарантує утворення у орхідеї здорових і міцних квіточок. А от добрива на основі азоту краще не брати, оскільки він, навпаки, гальмує розвиток квітконосів.

Але можна використовувати для поливу і звичайну воду з акваріуму. Вона багато мікроелементами, що дасть орхідеї потрібне живлення.

Ще однією важливою для цвітіння умовою є вологість повітря. Тож поставте біля орхідеї тарілку з водою або обприскуйте рослину. Найкраща вологість для орхідей – від 60% і вище.

– Я, наприклад, не додаю добриво у воду під час поливу, а змішую його з водою в такій пропорції, як прописано в інструкції, набираю суміш у пульверизатор і з нього після поливу обприскую коріння та листя. Але не квіти. Пам’ятайте! Квіти орхідеї не можна обприскувати, – розповідає знавець рослин.

Але не лише полив впливає на цвітіння орхідеї, а й освітлення. Так, без повного світлового дня (10-12 годин на добу) ці рослини не будуть радувати квіточками.

Проте буває й так, що не цвітіння потрібно чекати, а допомогти красуні вижити. Раніше Факти ICTV писали, як врятувати орхідею вдома, якщо в неї гниє коріння і відпадає листя.

Але повернімося до цвітіння орхідеї і важливих аспектів у догляді, які на нього впливають. Отже, важливо не рухати горщик, адже для орхідеї переїзд – то справжній стрес. Орхідея реагує на положення по відношенню до світла. Тому, якщо є необхідність переставити горщик з рослиною, потрібно розміщувати його тією ж стороною до джерела освітлення, якою він і стояв раніше.

До речі, щоб рослина цвіла та росла здоровою, важливо дотримуватися правил догляду за орхідеєю.