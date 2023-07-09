Орхидеи на балконе или на подоконнике в вашей гостиной создают настоящий уют, и цветут они довольно часто — не менее двух-трех раз в год. Не удивительно, что хочется их рассаживать в собственном доме. Как вырастить орхидею из листа и можно ли это сделать — читайте далее в материале Фактов ICTV.

Бывает так, что лист с орхидеи, даже зеленый и здоровый, отпадает. Это происходит из-за того, что в питомниках перед реализацией вазоны много подкармливают различными стимуляторами роста и другими удобрениями. От этого начинается обильное и продолжительное цветение, но как следствие происходит истощение орхидеи.

Через некоторое время у нее могут начать опадать листья, даже те, которые еще не пожелтели. И владельцы растения задаются вполне уместным вопросом — как вырастить орхидею из здорового и зеленого листа и удастся ли это. Мы расспросили об этом у нашего постоянного эксперта по растениям Лилианы Лавринец.

Как вырастить орхидею из листа

У орхидеи есть три пути для размножения: нарастить корни, нарастить листья, или же из семян.

— Вырастить орхидею из листа нереально. У орхидеи есть несколько путей: или нарастить корни, или нарастить листья, — уверяет эксперт.

Вырастить орхидею из листа невозможно из-за того, что на нем отсутствует точка роста.

Но самые высокие листочки, возможно, будут иметь эту необходимую точку. Поэтому можно попробовать реанимировать цветок, отрастив корни. Но для этого необходимо обработать точку роста специальными гормональными препаратами. Это так называемые стимуляторы корнеобразования, которые можно приобрести в любом специализированном магазине.

Но что делать, если у орхидеи остался один-единственный лист и нет корней? К слову, чтобы не доводить до такого состояния растение, воспользуйтесь нашими советами, как спасти орхидею дома, если у нее гниют корни и отпадают листья.

Но если такая ситуация уже произошла и вы хотите подарить растению новую жизнь, нужно поместить остаток орхидеи в закрытую систему или тепличку. Для проращивания в закрытой системе нужно на дно положить керамзит слоем 4 см, затем мох, кору и снова мох. В этот грунт и высаживают цветок. При этом на дно наливают воду так, чтобы она покрывала лишь керамзит.

— Корни, посаженные в правильную почву, и правильный уход дадут результат. Растение пустит листья, а со временем — и цветок. Довольно часто при таком методе корни переливают. Поливайте раз в неделю, этого достаточно, — добавляет эксперт.

Не получится вырастить орхидею и из корня, потому что там нет нужных структур для наращивания зеленой массы цветка. Однако если кроме корней есть часть ствола с живой точкой роста, то вероятность нарастить у орхидеи новые корни и листья все же есть.

— Чтобы нарастить корни, достаточно иметь воздушные корешки или основу корневой системы. Этот процесс происходит в воде. Берем воду, хорошо подкормленную удобрением для орхидей, и там пробуем нарастить корни. Но помните — в воде с удобрением растение может стоять только сутки, дальше переставляем в другую чистую отстоянную воду, — объясняет Лавринец.

Но самым распространенным способом размножить орхидею является выращивание нового растения из детки — образования на цветоносе вазона. Однако для того, чтобы цветок дал новую жизнь, как и для цветения орхидеи, нужны благоприятные условия.

Как отделить детку от цветоноса у орхидеи?

Детки образуются на разных частях растения. Если орхидея зацвела, то они появляются на цветоносах, стебле, стрелке. Как правило, детки растут из щепки — боковой части растения. Под каждой чешуйкой цветоноса есть почка, которая может дать ответвление или детку.

Также детки образуются на шейке, на стволе орхидеи или на пазухе. На стебле это чаще всего происходит в нижней части растения.

Чтобы посадить детку, нужно взять грунт, дренаж и горшок и приступать к делу. Важное условие — корни на детках должны быть не менее 5 см. Факты ICTV ранее публиковали пошаговую инструкцию по пересадке орхидеи. Она подойдет и для пересадки деток орхидеи.