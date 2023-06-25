Мурахи з крилами безпечні для людини, але вони можуть стати причиною появи цілої колонії у вас вдома, а це вже породжує цілу низку незручностей.

Заради захисту вашого будинку від шкідників Факти Life зібрали способи того, як позбутися мурах із крилами не за всі гроші світу.

Звідки беруться мурахи з крилами

Мурахи з крилами – це не окремий вид комах. Ці шкідники – лише готові до спаровування особини мурах, які можуть літати в пошуках нового гнізда для колонії. Тому саме її вони й захочуть облаштувати у вашому домі. Навіть кілька особин мурах із крилами – привід перейти до рішучих дій, тому що рано чи пізно у вас вдома оселиться цілий мурашник.

Як позбутися мурах із крилами

Перше, що варто зробити – знайти осередок, тобто гніздо крилатих мурах, щоб його утилізувати. Є багато способів. Найпростіший, але від цього не менш ефективний – це окріп. Однак розташування гнізда мурах з крилами може бути незручним для такого методу.

Серед інших способів – пастки. Пропонуємо кілька ефектних варіантів.

Харчова сода та цукрова пудра

Змішайте соду з цукровою пудрою і розташуйте біля гнізда. Мурашки не тільки самі їстимуть цю пасту, а й потягнуть у гніздо, чим і вб’ють решту своїх побратимів. Як це працює? Сода має властивість вступати в реакцію з кислими речовинами комах, що й призводить до їхньої загибелі. Пудра потрібна як приманка. Також цей спосіб бюджетний, бо його вартість не перевищує 60 грн.

Бура та цукор

Змішайте буру (натрієву сіль борної кислоти) з цукром у співвідношенні 1:1, а потім повільно додавайте воду, поки ваша суміш не перетвориться на пасту. Суміш варто намастити на картон і розмістити неподалік гнізда. Бура токсична для мурах із крилами, а цукор приховає отруйний запах речовини. Однак паста може висихати, тому за день чи два перевірте, якщо не всі мурахи ліквідувалися, процедуру потрібно буде повторити. Вартість цього методу – 100-200 грн.

Фабричні отрути проти мурах з крилами

На ринку багато варіантів готових отрут, які продаються у вигляді порошків, гранул або гелів. Вартість варіюється від 70 до 300 грн.

Важливо пам’ятати, що бура й фабричні отрути – це токсичні речовини, які можуть нашкодити також тваринам і людям. Тому, якщо в будинку є діти або тварини, такі способи можуть бути небезпечними.

Як позбутися мурах із крилами за допомогою аерозолів

Побутовий аерозоль

На ринку представлені вже готові аерозолі, які можуть допомогти у боротьбі з мурахами з крилами. Вартість варіюється від 60 до 350 грн. Важливо дотримуватися інструкції, вказаної на засобі, та не зловживати ним, тому що тоді аерозоль уб’є не тільки мурах, а й вас. Запасіться захистом: щільний одяг, який закриває всі частини тіла, головний убір, рукавички, респіратор, захисні окуляри. Після закінчення часу приміщення, де ви проводили маніпуляції, варто провітрити та ретельно прибрати.

М’ятний спрей

Якщо не хочете вдаватися до хімікатів, можна зробити власний спрей. Для цього варто придбати олію м’яти перцевої, яка ліквідує мурах із крилами шляхом удушення. Вартість олії стартує від 80 грн за 5 мл. Для створення аерозолю потрібно змішати рідке мило з водою у співвідношенні 1:2 та додати кілька крапель ефірної олії. Після цього варто ще раз все добре перемішати.

Електронні лампи проти мурах із крилами

У магазинах є багато ламп проти комах. Знайти можна, як кажуть, на будь-яку кишеню – від 100 до 1800 грн.

Профілактика появи мурах з крилами

Якщо ви хочете, щоб вам не набридали мурахи з крилами, то встановіть москітні сітки на вікна. Не забувайте вчасно утилізувати залишки їжі, а також дотримуйтеся правил зберігання продуктів, щоб вони не стояли у відкритому вигляді.

Регулярне вологе прибирання з дезінфекцією – ще один обов’язковий елемент життя без комах. Дотримуйтеся лише трьох порад у боротьбі з мурахами з крилами – і буде вам щастя.