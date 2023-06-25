Муравьи с крыльями не несут опасности для человека, но они могут стать причиной появления целой колонии у вас дома, а это уже порождает целый перечень неудобств.

Ради защиты вашего дома от вредителей Факты Life собрали способы того, как избавиться от муравьев с крыльями не за все деньги мира.

Откуда берутся муравьи с крыльями

Муравьи с крыльями — это не отдельный вид насекомых. Эти вредители – всего лишь готовые к спариванию особи муравьев, которые могут летать в поисках нового гнезда для колонии. Поэтому именно ее они и захотят обосновать в вашем доме. Даже несколько особей муравьев с крыльями — повод перейти к решительным действиям, так как рано или поздно у вас дома обоснуется муравейник.

Как избавится от муравьев с крыльями

Первое, что стоит сделать — найти очаг, то есть гнездо муравьев с крыльями, чтобы сначала утилизировать его. Для этого существует много способов. Самый простой, но от этого не менее эффективный — это кипяток. Однако расположение гнезда муравьев с крыльями может быть таким, что такой метод просто неудобен.

Среди других способов — ловушки. Есть несколько эффектных вариантов.

Пищевая сода и сахарная пудра

Смешайте соду с сахарной пудрой и расположите возле гнезда. Муравьи будут не только есть эту пасту, но и потащат в гнездо, чем и убьют остальных своих собратьев. Как это работает? Сода имеет свойство вступать в реакцию с кислыми веществами насекомых, которая и приводит к их гибели. Пудра нужна как приманка. Также этот способ бюджетный и не обойдется вам в больше, чем в 60 грн.

Бура и сахар

Смешайте буру (натриевую соль борной кислоты) с сахаром в соотношении 1:1, а затем медленно добавляйте воду, пока ваша смесь не превратиться в пасту. Пасту стоит намазать на картон и разместить неподалеку от гнезда. Бура токсична для муравьев с крыльями, а сахар скроет ядовитый запах вещества. Однако паста может высыхать, поэтому через день или два проверьте, если не все муравьи ликвидировались, то процедуру нужно будет повторить. Стоимость этого метода – 100-200 грн.

Фабричные яды против муравьев с крыльями

На рынке много вариантов уже готовых ядов, которые продаются в виде порошков, гранул или гелей. Стоимость варьируется от 70 до 300 грн.

Важно помнить, что бура и фабричные яды — это токсичные вещества, которые могут навредить также животным и людям. Поэтому, если в доме есть дети или животные, такие способы могут быть опасны.

Как избавится от муравьев с крыльями при помощи аэрозолей

Бытовой аэрозоль

На рынке представлены уже готовые аэрозоли, которые могут помочь в борьбе с муравьями с крыльями. Стоимость варьируется от 60 до 350 грн. Важно следовать инструкции, указанной на средстве, и не злоупотреблять, иначе аэрозоль убьет не только муравьев, но и вас. Запаситесь защитой: плотная одежда, которая закрывает все части тела, головной убор, перчатки, респиратор, защитные очки. По истечению времени помещение, где вы проводили манипуляции, стоит проветрить и тщательно убрать, протерев все поверхности.

Мятный спрей

Если не хотите прибегать к химикатам, то можно сделать собственный спрей. Для этого стоит приобрести масло мяты перечной, которая ликвидирует муравьев с крыльями путем удушения. Стоимость масла стартует от 80 грн за 5 млн. Для создания аэрозоля нужно смешать жидкое мыло с водой в соотношении 1:2 и добавить несколько капель эфирного масла. После чего нужно еще раз все хорошо перемешать.

Электронные лампы против муравьев с крыльями

В магазинах представлено множество ламп против насекомых. Найти можно, как говорится, на любой карман — от 100 до 1 800 грн.

Профилактика появления муравьев с крыльями

Если вы хотите, чтобы вам не надоедали муравьи с крыльями, то установите москитные сетки на окна. Не забывайте во время утилизировать остатки еды, а также соблюдайте правила хранения продуктов, чтобы те не стояли в открытом виде.

Регулярная влажная уборка с дезинфекцией — еще один обязательный элемент жизни без насекомых. Придерживайтесь всего трех советов в борьбе с муравьями с крыльями – и будем вам счастье.