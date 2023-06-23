Уявити літо в Україні без комарів майже неможливо. Їхній надокучливий писк заважає відпочивати та спати. Не менше страждань приносять і укуси, які часто супроводжуються почервонінням, набряком та сильним свербінням.
Чому комарі злітаються на світло та як захиститися від комах – дізнавалися Факти ICTV.
Чому комарів приваблює світло
Спеціаліст із захисту рослин та знавець комах Олексій Колесник розповідає, що штучне освітлення порушує природну систему навігації комах.
– Коли вони бачать джерело світла вночі, то темрява навколо сприймається комарами як замкнутий простір, а світло – вихід з нього. Тому комарі постійно злітаються на світло, – каже експерт.
Олексій додає, що найбільше комарів приваблюють люди під час фізичної активності. Вони реагують на високу концентрацію вуглекислого газу та молочної кислоти, які виділяються людиною під час дихання і роботи м’язів.
– А кров людини – це необхідні поживні речовини для виведення нового потомства комарів, – зазначає експерт.
Як захиститися від комарів
Для захисту від настирливих комах існує чимало репелентних засобів – аерозолі, спреї й креми. Однак найефективнішими вважаються різноманітні пастки
– Як один із методів захисту, можна застосовувати репеленти у вигляді спреїв, але, на мою думку, найкраще підійдуть світлові, або феромонні пастки, – каже експерт.
Щоб захиститися від комарів, можна використати:
- Теплову пастку – вона приваблює комарів за допомогою тепла. Такі агрегати можна використовувати як в будинку, так і на природі.
- Пастка на вуглекислому газі імітує дихання людини, комарі будуть злітатися до неї.
- Водяна пастка має відкритий лоток з водою.
- УФ-пастка знищує комарів за допомогою ультрафіолетової лампи. Вона має вбудовану сітку, до якої підведено напругу. Як тільки комаха торкається до лампи, то гине від розряду електричного струму.
- Феромонні пастки.