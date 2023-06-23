Мурахи в будинку – неприємність, яка може статися з кожним. Ці маленькі комахи не просто викликають дискомфорт, а й можуть нашкодити, особливо, якщо заводяться на кухні.

Факти ICTV дізнавалися, що приваблює мурах в будинку, де зазвичай вони будують мурашники та як від них позбутися.

Чому мурахи заводяться в будинках та де шукати мурашники

Спеціаліст із захисту рослин та знавець комах Олексій Колесник зазначає, що житлові будинки слугують для мурах чудовим захистом від стихійних негод.

– Крім того, продукти харчування людей – є гарним кормом і для мурашок. Тому вони часто живуть на кухнях, у пошуках їжі, – додає фахівець.

Хлібні крихти на столі, посуд із залишками їжі, повне відро для сміття – все це приваблює шкідників.

Тому, коли мурахи заводяться у вашому домі, прогнати їх дуже важко, адже прибрати з оселі усе, що може слугувати їжею для будинкових мурах, майже нереально.

– Ці комахи віддають перевагу затишним місцям, куди важко дістатися людині. Шукати мурашники варто під старими підлогами, за шафами, ліжками та в інших подібних місцях, – радить Колесник.

Як позбутися мурах в будинку

– Найдієвіший спосіб – це ремонт. Сучасні, якісні стіни, підлога та фундамент будинку без щілин, у які можуть просочитися комахи, – радить фахівець.

У боротьбі з мурахами вам також допоможуть хімічні препарати. За словами Колесника, деякі хімічні засоби комахи сприймають як їжу, і самі доставляють його до мурашників, щоб нагодувати інших.

– Крихти від хліба, розсипаний цукор, краплини варення – все це чудовий корм для мурах, який буде їх приваблювати. Якщо хочете запобігти появі небажаних комах, обовʼязково прибирайте на кухні, – радить Колесник.