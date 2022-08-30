Влітку більшість господинь стикаються з однією і тією ж проблемою – маленькі мошки у будинку. Ці дрібні комашки переважно з’являються на фруктах та овочах.

Як в домашніх умовах приготувати засіб проти мошок – дивіться в нашому матеріалі.

Засоби проти мошок

Якщо ви помітили, що на вашій кухні розліталися ці маленькі мошки, є кілька народних рецептів, як їх позбутися.

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Оцет та мило

У скляну банку налийте 1/4 води. Додайте столову ложку яблучного оцту та чайну ложку мильного засобу (рідкого мила або засобу для миття посуду). Ретельно перемішайте суміш та просто залиште банку у місці, де мошок найбільше. Комашки злетяться за запах оцту, а мило не дасть їх злетіти наверх.

Банан

Відріжте невеликий шматочок банана та покладіть його у банку чи склянку.

На верх посудити покладіть аркуш паперу з невеликою діркою.

Пастка для мошок готова. Справа в тому, що запах банану буде приваблювати мошок, тому вони будуть злітатися у банку. А от вибратись не зможуть.

До речі, замість банану можете використати будь-який інших фрукт.

Полин

Ці мілкі мошки бояться запаху полину, тому вам потрібно:

Принести полин додому та розкласти його по квартирі чи будинку. Мошки не зможуть витримати різкого запаху, тому полетять геть.

Рослинний розчин

Для цього засобу вам знадобиться базилік, розмарин, лимонний чебрець, гвоздика або м’ята.

Кілька гілочок будь-якої трави заваріть у 500 мл води. Ретельно розмішайте та дайте розчину настоятися. Після повного охолодження трав’яної настоянки, процідіть рідину через марлю. Додайте столову ложку спирту чи горілки. Готовий розчином обприскайте місця, де мошок найбільше.

Як запобігти появі маленьких мошок