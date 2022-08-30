Влітку більшість господинь стикаються з однією і тією ж проблемою – маленькі мошки у будинку. Ці дрібні комашки переважно з’являються на фруктах та овочах.
Як в домашніх умовах приготувати засіб проти мошок – дивіться в нашому матеріалі.
Засоби проти мошок
Якщо ви помітили, що на вашій кухні розліталися ці маленькі мошки, є кілька народних рецептів, як їх позбутися.
Зараз дивляться
Оцет та мило
- У скляну банку налийте 1/4 води.
- Додайте столову ложку яблучного оцту та чайну ложку мильного засобу (рідкого мила або засобу для миття посуду).
- Ретельно перемішайте суміш та просто залиште банку у місці, де мошок найбільше.
- Комашки злетяться за запах оцту, а мило не дасть їх злетіти наверх.
Банан
- Відріжте невеликий шматочок банана та покладіть його у банку чи склянку.
- На верх посудити покладіть аркуш паперу з невеликою діркою.
Пастка для мошок готова. Справа в тому, що запах банану буде приваблювати мошок, тому вони будуть злітатися у банку. А от вибратись не зможуть.
До речі, замість банану можете використати будь-який інших фрукт.
Полин
Ці мілкі мошки бояться запаху полину, тому вам потрібно:
- Принести полин додому та розкласти його по квартирі чи будинку.
- Мошки не зможуть витримати різкого запаху, тому полетять геть.
Рослинний розчин
Для цього засобу вам знадобиться базилік, розмарин, лимонний чебрець, гвоздика або м’ята.
- Кілька гілочок будь-якої трави заваріть у 500 мл води.
- Ретельно розмішайте та дайте розчину настоятися.
- Після повного охолодження трав’яної настоянки, процідіть рідину через марлю.
- Додайте столову ложку спирту чи горілки.
- Готовий розчином обприскайте місця, де мошок найбільше.
Як запобігти появі маленьких мошок
- Регулярно виносити сміття – особливо у літній період, коли у смітнику є недоїдки від фруктів.
- Не залишати фрукти на відкритому просторі. Також варто слідкувати чи не почали фрукти гнити.
- Провітрювати житло.
- Витирати кухонний стіл та прибори від рідини та бруду.
- Відразу після використання мити посуд.
- Проводити генеральне прибирання раз на тиждень.