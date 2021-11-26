Сьогодні, 26 листопада, розпочалась Чорна п’ятниця – день акцій і великих розпродажів. Якщо раніше усі дослідження свідчили, що українці в цей день скуповують переважно побутову техніку, то цьогоріч більшість планує купувати одяг. З кожним роком люди все частіше роблять покупки онлайн.

Як у Чорну п’ятницю зробити покупки з розумом, не наразитися на шахраїв та дійсно зекономити – далі в матеріалі.

Якщо ви полюбляєте онлайн-шопінг, а ще більше розпродажі в інтернеті, то у вас напевно є такий відділ у шафі з речами, які купувалися за вигідною ціною, але не підійшли по розміру чи стилю.

У гардеробі стилістки Ірини Курашиної немає випадкових речей, оскільки вона навчилася аналізувати, що бере і для чого.

Ірина каже, що за різними дослідженнями спонтанних покупців, які насправді не збиралися нічого купувати, аж до 80%. Їхні гаманці через емоційний шопінг страждають найбільше.

Купувати більше і швидше нас спонукають таймери, штучний ажіотаж і ніби додаткові знижки, які сумуються з уже наявними. Зекономити дійсно можна, просто не купуючи непотрібного.

Перша порада від стилістки – якщо сумніваєтесь, не беріть.

– Якщо не впевнена в тому, що ця річ тобі потрібна і буде дуже класно сидіти, не треба її брать і тягнуть в своє життя, – зазначила Ірина.

Друга порада – заздалегідь складений список. Третья порада: безпрограшна покупка онлайн під час розпродажів – базові речі.

Звісно, замовлення, що не підійшло, можна повернути. Та з цим є труднощі, бо за повернення часто треба платити чи його буде складно оформити.

– Багато магазинів скидочно-акційну продукцію визнають як таку, яку не можливо повертати, – каже маркетологиня Олена Бучинська.

А ще, зазвичай, під час головних розпродажів часто з’являються сайти-підробки, що просто крадуть гроші з карток покупців. Тому адресу і назву сайту завжди треба перевіряти, перш ніж оплачувати щось онлайн.

Традиційні покупки в магазинах досі лишаються на першому місці. За даними опитувань, переважно українці полюватимуть за дисконтними знижками на одяг. На другому місці – побутова техніка і вже потім взуття, смартфони, подарунки та товари для дому.

Чорна п’ятниця в більшості українських магазинів традиційно триватиме три дні, в онлайні – більше. Вже тиждень різні магазини закидають нас своїми повідомленнями про розпродажі й акції.

Маркетологи нагадують, що пропозиція товарів нині значно перевищує попит, так що не варто купувати зайве через вдалий маркетинг. Краще щось одне, що точно принесе вам задоволення.