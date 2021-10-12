Чорна п’ятниця 2021: що купувати

Чорна п’ятниця – це червоні цінники із неймовірними знижками! Приманка чи можливість? Давайте розбиратися! У сезон розпродажів дуже просто отримати вигідну пропозицію на потрібний продукт, але також легко потрапити у маркетингові сітки магазинів. Вихід є – підготуватися!

Як купити потрібне на чорну п’ятницю

Спочатку проаналізуйте свої потреби. Рекомендуємо прислухатися до наступних порад.

Скласти список потрібних покупок.

Записати вихідні ціни, щоб вас не зміг обдурити привітний продавець.

Під час шопінгу порівняти ціни, і лише переконавшись у вигоді – купувати.

Чорна п’ятниця на носі, а у списку ваших маст-хевів так нічого і не з’явилося? Нічого страшного, існують категорії товарів, які ніколи не бувають зайвими!

Побутова техніка

Цей пункт важливий для жінок і для чоловіків. Давно мріяли про кухонний комбайн, з яким приготування їжі заощадить час? Відмінно! Заздалегідь підберіть собі кілька моделей із бажаними характеристиками. Якщо під час шопінгу не знайшли потрібний екземпляр, не соромтеся бути цікавим покупцем: запитайте консультанта про наявні аналоги.

Ваш дриль недостатньо потужний? Замініть його на новий, поліпшений, наворочений! І станьте володарем високоякісного продукту не за всі гроші світу, а задешево!

Смартфони та техніка для відпочинку

Втомилися від повільної роботи смартфона, мрієте замінити телевізор на домашній кінотеатр із величезним екраном або замислювалися придбати Xbox для ігор з компанією?

Чорна п’ятниця – відмінний випадок для подібних придбань! Рекомендуємо звернути увагу на моделі минулого сезону: зазвичай саме на них магазини роблять дуже вигідні пропозиції.

Косметика

Чоловіки можуть сміливо перегортати цей пункт, а ось дівчатам варто на хвилиночку затриматися! Розкішна палетка Huda Beauty, Культова туш Lancome, класична червона помада Givenchy. З’явився блиск у очах? На віртуальних полицях Лінії магазинів EVA у день Х можна вигідно придбати безліч популярних продуктів професійних і елітних брендів. Ви тільки уявіть, що давно жадана одиниця косметики стала доступною – і вона практично у ваших руках!

Одяг, взуття та аксесуари

Одяг. Ця категорія була, є і буде актуальною. Давайте без зайвих рухів! Уважно перегляньте свій гардероб і визначте відсутні елементи.

Оскільки скоро настане зима з суворими холодами, логічно звертати увагу на тепленький пуховик чи місяцеходи на щільному хутрі. Немає потреби у сезонних речах? Вирушайте на пошуки стильних аксесуарів! Чорна п’ятниця – можливість відхопити сумочку від кутюр’є або ремінь світового бренду за ціною масмаркету!

Текстиль та декор для дому

Коли це комплект постільної білизни був зайвим? Згадайте, як приємно лягати у свіжу постіль, торкаючись шкірою шовковистою тканини. На розпродажах обов’язково знайдеться якісний текстиль, який зробить рідне гніздечко ще теплішим і затишнішим. Крім того, можна придбати відмінні декорації, що підкреслять вишуканий стиль інтер’єру кімнат.