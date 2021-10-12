Чорна п’ятниця 2021: що купувати

Чорна п’ятниця – це червоні цінники із неймовірними знижками! Приманка чи можливість? Давайте розбиратися! У сезон розпродажів дуже просто отримати вигідну пропозицію на потрібний продукт, але також легко потрапити у маркетингові сітки магазинів. Вихід є – підготуватися!
Як купити потрібне на чорну п’ятницю
Спочатку проаналізуйте свої потреби. Рекомендуємо прислухатися до наступних порад.
- Скласти список потрібних покупок.
- Записати вихідні ціни, щоб вас не зміг обдурити привітний продавець.
- Під час шопінгу порівняти ціни, і лише переконавшись у вигоді – купувати.
Чорна п’ятниця на носі, а у списку ваших маст-хевів так нічого і не з’явилося? Нічого страшного, існують категорії товарів, які ніколи не бувають зайвими!
Побутова техніка
Цей пункт важливий для жінок і для чоловіків. Давно мріяли про кухонний комбайн, з яким приготування їжі заощадить час? Відмінно! Заздалегідь підберіть собі кілька моделей із бажаними характеристиками. Якщо під час шопінгу не знайшли потрібний екземпляр, не соромтеся бути цікавим покупцем: запитайте консультанта про наявні аналоги.
Ваш дриль недостатньо потужний? Замініть його на новий, поліпшений, наворочений! І станьте володарем високоякісного продукту не за всі гроші світу, а задешево!
Смартфони та техніка для відпочинку
Втомилися від повільної роботи смартфона, мрієте замінити телевізор на домашній кінотеатр із величезним екраном або замислювалися придбати Xbox для ігор з компанією?
Чорна п’ятниця – відмінний випадок для подібних придбань! Рекомендуємо звернути увагу на моделі минулого сезону: зазвичай саме на них магазини роблять дуже вигідні пропозиції.
Косметика
Чоловіки можуть сміливо перегортати цей пункт, а ось дівчатам варто на хвилиночку затриматися! Розкішна палетка Huda Beauty, Культова туш Lancome, класична червона помада Givenchy. З’явився блиск у очах? На віртуальних полицях Лінії магазинів EVA у день Х можна вигідно придбати безліч популярних продуктів професійних і елітних брендів. Ви тільки уявіть, що давно жадана одиниця косметики стала доступною – і вона практично у ваших руках!
Одяг, взуття та аксесуари
Одяг. Ця категорія була, є і буде актуальною. Давайте без зайвих рухів! Уважно перегляньте свій гардероб і визначте відсутні елементи.
Оскільки скоро настане зима з суворими холодами, логічно звертати увагу на тепленький пуховик чи місяцеходи на щільному хутрі. Немає потреби у сезонних речах? Вирушайте на пошуки стильних аксесуарів! Чорна п’ятниця – можливість відхопити сумочку від кутюр’є або ремінь світового бренду за ціною масмаркету!
Текстиль та декор для дому
Коли це комплект постільної білизни був зайвим? Згадайте, як приємно лягати у свіжу постіль, торкаючись шкірою шовковистою тканини. На розпродажах обов’язково знайдеться якісний текстиль, який зробить рідне гніздечко ще теплішим і затишнішим. Крім того, можна придбати відмінні декорації, що підкреслять вишуканий стиль інтер’єру кімнат.