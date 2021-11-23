Соціологічне дослідження Gradus Research показало, що у 2021-му українці менше купуватимуть речей під час Чорної п’ятниці, ніж минулого року.

Частка тих, хто планує шопінг 26 листопада впала на 5%. Згідно з опитуванням у 2020-му 35% людей планувати купувати речі під час Чорної п’ятниці, а цього року – 30%.

Крім того, минулого року люди найбільше зосередилися на купівлі електроніки (48%). А от цього року частка тих, хто планує придбати техніку впала до 38%. Проте у 2021-му найбільша кількість українців хоче закупитися одягом та взуттям – 45%.

Категорія косметика та побутова хімія залишилися майже без змін – 23% у 2020-му проти 24% у 2021-му.

Однак одразу на 5% зріс попит на аксесуари для дому та декор. У 2021 році 23% людей планують придбати щось приємне для інтер’єру.

Також у 2021-му більше українців хочуть затаритися їжею. Якщо минулого року на продукти витратилися 15% покупців, то у 2021-му – 18%.

Цікаво, що 80% покупців планують шопінг на українських сайтах, 44% – на китайських, 20% – на європейських. Ба більше, 14% українців хочуть закупитися на американських маркетплейсах.

Опитування проводила дослідницька компанія Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку. В опитуванні взяла участь 1 тис. Респондентів від 18 до 60 років. Період проведення: 17 листопада 2021 року з 13.40 до 22.30.