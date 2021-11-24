Чорна п’ятниця 2021: як правильно зекономити

Чорна п’ятниця наступає в Україні щороку в останню п’ятницю листопада. Ця традиція, а точніше хитрий маркетинговий хід, прийшла до нас із США.

Саме у цей день американці можуть вигідно скупитися. Знижки бувають просто захмарні. Проте не потрібно думати, що магазини так працюють собі у збиток. Навпаки – величезний попит дозволяє отримати не лише хороший заробіток, але й продати товари, які давно залежалися на полицях, і тим самим оновити асортимент.

Те ж саме уже кілька років поспіль роблять і в Україні. А Чорна п’ятниця переросла у тиждень.

Найвигідніші ціни у цьому році пророкують на пилососи та телевізори, які матимуть знижки до 40%. На третину зменшать вартість й на велику побутову техніку – холодильники, пральні машини та посудомийки. Одяг у Чорну п’ятниця коштуватиме в середньому на 20% дешевше.

Аби не зробити непоправну діру у сімейному бюджеті, в магазин треба йти тільки з тією сумою, яку ви готові потратити. Можна брати готівку або поставити ліміт на банківській карті.

А також експерти радять складати список. Адже Чорна п’ятниця – це не лише чудовий день, щоб порадувати себе подарунками, але і накупити речі на зимові свята своїм рідним та друзям.

У США Чорну п’ятницю теж вирішили розтягнути на більший період. На деякі товари знижки 70%, чого немає в Україні. Також там магазини закликають купувати онлайн, щоб уникнути скупчень під час пандемії.