Сегодня, 26 ноября, началась Черная пятница – день акций и больших распродаж. Если раньше все исследования свидетельствовали, что украинцы в этот день скупают преимущественно бытовую технику, то в этом году большинство планирует покупать одежду. С каждым годом люди все чаще совершают покупки онлайн.

Как в Черную пятницу сделать покупки с умом, не попасть на мошенников и действительно сэкономить — дальше в материале.

Если вы любите онлайн-шоппинг, а еще больше распродажи в интернете, то у вас наверняка есть такой отдел в шкафу с вещами, которые покупались по выгодной цене, но не подошли по размеру или стилю.

В гардеробе стилиста Ирины Курашиной нет случайных вещей, поскольку она научилась анализировать, что берет и зачем.

Ирина говорит, что по разным исследованиям спонтанных покупателей, которые на самом деле не собирались ничего покупать, до 80%. Их кошельки из-за эмоционального шоппинга страдают больше всего.

Покупать больше и быстрее нас побуждают таймеры, искусственный ажиотаж и вроде бы дополнительные скидки, которые суммируются с уже имеющимися. Сэкономить действительно можно, просто не покупая ненужного.

Первый совет от стилистки – если сомневаетесь, не берите.

— Если не уверена в том, что эта вещь тебе нужна и будет очень классно сидеть, не надо ее брать и тянут в свою жизнь, – отметила Ирина.

Второй совет – заранее составленный список. Третий совет: беспроигрышная покупка онлайн во время распродаж – базовые вещи.

Конечно, если заказ не подошел, то его можно вернуть. Но с этим есть трудности, поскольку за возврат часто нужно платить или будет его сложно оформить.

— Многие магазины скидочно-акционную продукцию признают как такую, которую невозможно возвращать, — говорит маркетолог Елена Бучинская.

А еще, как правило, во время главных распродаж часто появляются сайты-подделки, которые просто воруют деньги с карточек покупателей. Поэтому адрес и название сайта всегда нужно проверять, прежде чем оплачивать что-либо онлайн.

Традиционные покупки в магазинах по-прежнему остаются на первом месте. По данным опросов, преимущественно украинцы будут охотиться за скидками на одежду. На втором месте – бытовая техника и уже потом обувь, смартфоны, подарки и товары для дома.

Черная пятница в большинстве украинских магазинов традиционно продлится три дня, в онлайне – больше. Уже неделю разные магазины закидывают нас сообщениями о распродажах и акциях.

Маркетологи напоминают, что предложение товаров сейчас значительно превышает спрос, так что не стоит покупать лишнее из-за удачного маркетинга. Лучше что-то одно, что точно доставит вам удовольствие.