Закрутити кілька банок ароматного компоту з вишень під силу навіть молодій господині. Головне – мати хороший рецепт та бажання.
Як закрутити компот з вишень – читайте в нашому матеріалі.
Рецепт смачного вишневого компоту
Для закриття однієї трилітрової банки вам знадобиться:
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- вишні – 1 кг;
- питна вода – 2,5 л;
- цукор – 250 гр.
Передусім, перевірте та простерилізуйте банки.
- Помийте та переберіть ягоди – не варто закривати гнилі чи брудні вишні.
- Чисті ягоди пересипте у банку та залийте окропом. Нехай вишні так постоять 5-10 хв.
- Злийте воду з банки у каструлю (за допомогою спеціальної кришки з отворами), додайте цукор та закип’ятіть.
- Залийте цим сиропом вишні у банці.
- Відразу закатайте простерилізованими кришками.
- Накрийте консервацію простирадлом до повного охолодження.
Ароматний вишневий компот готовий. Зберігайте консервацію у зручному для вас місці.
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