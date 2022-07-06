Закрутити кілька банок ароматного компоту з вишень під силу навіть молодій господині. Головне – мати хороший рецепт та бажання.

Як закрутити компот з вишень – читайте в нашому матеріалі.

Рецепт смачного вишневого компоту

Для закриття однієї трилітрової банки вам знадобиться:

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вишні – 1 кг;

питна вода – 2,5 л;

цукор – 250 гр.

Передусім, перевірте та простерилізуйте банки.

Помийте та переберіть ягоди – не варто закривати гнилі чи брудні вишні. Чисті ягоди пересипте у банку та залийте окропом. Нехай вишні так постоять 5-10 хв. Злийте воду з банки у каструлю (за допомогою спеціальної кришки з отворами), додайте цукор та закип’ятіть. Залийте цим сиропом вишні у банці. Відразу закатайте простерилізованими кришками. Накрийте консервацію простирадлом до повного охолодження.

Ароматний вишневий компот готовий. Зберігайте консервацію у зручному для вас місці.