Для кожної господині літо – це період підготовки консервації на зиму. Проте зробити заготовки улюблених овочів – лише половина справи, необхідно також знати як правильно їх зберігати.

Чи можна зберігати консервацію при кімнатній температурі – дізнавалися Факти ICTV.

Де можна зберігати заготовки у квартирі

Оптимальна температура для зберігання пастеризованих солінь і маринувань — 0-15° C, непастеризована продукція не сприймає температуру, нижчу за 0° C і вищу за 2° C, пастеризовані варення і джеми дозволяється зберігати за умов від 0° C до 20° C, непастеризовані варення і джеми — від 10° C до 20° C.

Відповідно, найкращим місцем для зберігання є льох чи підвал з температурою 5-18° C, але вони є не у всіх домівках. У міській квартирі підійде добре утеплений балкон, де температура не опускається нижче нуля.

Також можна зберігати на кухні, але ніколи не ставте банки з закатками у шафки, які знаходяться біля плити або батареї.

Відмінним варіантом для розміщення закаток може стати лоджія. Від балкона вона відрізняється тим, що як мінімум дві її сторони примикають до стін будинку або сусідніх лоджій. І все ж не кожна їх них підійде для зберігання заготовок.

По-перше, температура приміщення не повинна опускатися нижче 0°C інакше, вміст банок просто замерзне.

По-друге, на лоджії не повинно бути занадто сиро. Якщо ви використовуєте її для сушіння білизни, то намагайтеся як можна частіше провітрювати приміщення, щоб знизити рівень вологості.

Якщо у вашій квартирі досі є антресолі, вони теж підійдуть для зберігання консервації. Головне, щоб конструкція була достатньо надійною для того, щоб в ній можна було розмістити необхідну вам кількість банок.

Якщо ви мешкаєте у приватному будинку, зберігати консервацію можна у підвалі. Головне, переконатися в тому, що показники температури та вологості в підвалі відповідають рекомендованим. Перед закладкою банок на зберігання обов’язково проведіть генеральне прибирання приміщення, просушіть і продезінфікуйте всі полки і ящики. При необхідності проведіть ретельну обробку проти грибка.

Чи можна зберігати консервацію при кімнатній температурі

Якщо в квартирі немає балкону, лоджії, антресолі чи місця на кухні зберігати банки з соліннями можна і в житлових кімнатах: під ліжком, за диваном, уздовж стін, під столами тощо. У таких випадках краще помістити банки в щільно закриваються картонні коробки або дерев’яні ящики.

Але пам’ятайте, що це не найкращий варіант для зберігання. Кімнатного клімату солоні огірки, квашені помідори й капуста можуть просто не витримати.

Все таки, найкращим варіантом зберігання консервації у квартирі – це балкон або холодильник.