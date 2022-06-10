Літо щойно почалося, але попереду усіх господинь чекає період консервації. Аби банки з закрутками дожили до зими, а в кращому випадку змогли зберігатися й кілька років, їх потрібно закручувати у стерильну тару.

Як правильно стерилізувати банки для консервації – читайте в нашому матеріалі.

Етап підготовки

Перед початком стерилізації та самої закрутки, вам потрібно ретельно оглянути кожну банку. Уважно подивіться чи немає на склі маленьких тріщин та пошкоджень, адже при впливі окропу пошкоджений посуд може луснути.

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Також огляньте кришки, вони мають бути нові, без натяку на кривизну чи іржу.

Перед стерилізацією посуд варто ретельно вимити. Скористуйтесь содою, гірчичним порошком або господарським милом. Від магазинних миючих засобів краще відмовитись.

Способи стерилізації банок

Перший, класичний спосіб стерилізації – окріп. Цей метод знайомий кожні господині:

візьміть каструлю та розставте банки горловинами донизу;

наповніть каструлю водою, аби вона повністю покрила банки;

поставте каструлю на вогонь;

залиште усе на 20 хв;

дістаньте банки та дайте їм обсохнути. Будьте обережні, в стерильну банку не має потрапити бруд.

Готово! Банки готові до консервації.

Обробка парою – теж хороший, а головне – ефективний спосіб:

поставте каструлю з водою на вогонь до закіпання; помістіть в середину друшляк та поставте на нього банки.

Стерилізувати банки потрібно 15 хв.

Ще один маловідомий спосіб – духовка. У духовій шафі дуже зручно готувати посуд для консервації і стежити за ними необов’язково:

поставте банки на деко або ришітку у холодну духову піч (можна відразу ж після миття). За бажанням туди можна також помістити кришки;

виставте температуру на 100-110° C;

залиште банки на 20-25 хв;

вимкніть духовку, проте не діставайте посуд відразу, він повинен трішки охолонути;

витягніть банки та консервуйте.

До речі, так само можна зробити у мікрохвильовій печі, проте це займе більше часу, оскільки неможливо простерилізувати багато банок одночасно.

Стерилізація за допомогою марганцю. Цей спосіб має велику перевагу, оскільки не вимагає високої температури:

з’єднайте марганець з водою – у вас має вийти яскраво-рожева речовина;

обережно обмийте кожну банку у розчині;

висушіть посуд.

От і все! Банки готові до консервації.

Ще доволі популярний спосіб стерилізації посуду – за допомогою мультиварки або пароварки:

у чашу пароварки або мультиварки налийте води та встановіть насадку для приготування їжі; поставте на неї сухі банки горловиною донизу; увімкніть пароварку (якщо стерилізуємо в мультиварці, то виберіть режим Варка на пару); почекайте поки вода википить; перенесіть банки на рушник та висушіть їх.

І пам’ятайте, у будь-якому випадку стерилізувати банки потрібно: