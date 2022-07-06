Закрутить несколько банок ароматного компота из вишен под силу даже молодой хозяйке. Главное — иметь хороший рецепт и желание.
Как закрутить компот из вишен — читайте в нашем материале.
Рецепт вкусного вишневого компота
Для закрытия одной трехлитровой банки вам понадобится:
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- вишни — 1 кг;
- питьевая вода — 2,5 л;
- сахар — 250 гр.
Прежде всего, проверьте и простерилизуйте банки.
- Помойте и переберите ягоды — не стоит закрывать гнилые или грязные вишни.
- Чистые ягоды пересыпьте в банку и залейте кипятком. Пусть вишни так постоят 5-10 мин.
- Слейте воду из банки в кастрюлю (с помощью специальной крышки с отверстиями), добавьте сахар и вскипятите.
- Залейте этим сиропом вишни в банке.
- Сразу закатайте простерилизованными крышками.
- Накройте консервацию одеялом до полного остывания.
Ароматный вишневый компот готов. Храните консервацию в удобном для вас месте.
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