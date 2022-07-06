Закрутить несколько банок ароматного компота из вишен под силу даже молодой хозяйке. Главное — иметь хороший рецепт и желание.

Как закрутить компот из вишен — читайте в нашем материале.

Рецепт вкусного вишневого компота

Для закрытия одной трехлитровой банки вам понадобится:

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вишни — 1 кг;

питьевая вода — 2,5 л;

сахар — 250 гр.

Прежде всего, проверьте и простерилизуйте банки.

Помойте и переберите ягоды — не стоит закрывать гнилые или грязные вишни. Чистые ягоды пересыпьте в банку и залейте кипятком. Пусть вишни так постоят 5-10 мин. Слейте воду из банки в кастрюлю (с помощью специальной крышки с отверстиями), добавьте сахар и вскипятите. Залейте этим сиропом вишни в банке. Сразу закатайте простерилизованными крышками. Накройте консервацию одеялом до полного остывания.

Ароматный вишневый компот готов. Храните консервацию в удобном для вас месте.