Червень і липень – пора цвіту бузини. Якщо ви думали, що ця рослина приносить нам лише смачні та корисні ягоди, то ви маєте рацію. Але не варто знецінювати і сам цвіт бузини, який містить величезну кількість корисних речовин і має протизапальну та дезінфікувальну дію.

З квіток бузини можна робити різні напої, але найелегантнішим є саме шампанське з бузини. Ніколи не чули? Тоді читайте цю статтю, де ми розповімо вам, як зробити шампанське з бузини вдома.

Шампанське з бузини – покроковий рецепт

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Інгредієнти:

Вода – 10 л

Квітки бузини – 15 шт.

Цукор – 1 кг

Лимонна кислота – 20 г

Приготування:

Зібрати квітки бузини. Тут варто зазначити, що ця рослина вкрай вибаглива і не переносить надмірну вологість. Інакше зіпсується.

Квіти бузини висушити. Однак температура повітря не повинна перевищувати 35 градусів.

Налити у каструлю 10 л води. Додати бузину, цукор та лимонну кислоту. Усе перемішати та залишити на 3 дні настоятися, не до кінця накривши кришкою, щоб запустити процес бродіння.

На третій день потрібно процідити рідину через марлю.

Тоді налити в пляшки й на 2 місяці залишити їх в темному прохолодному місці (не вище 4-5 градусів) у горизонтальному положенні, щоби вуглекислий газ, який виділяється під час бродіння не розірвав пляшки.

Після того дістаємо шампанське з бузини і насолоджуємось ігристим смаком цього корисного літнього напою.

Важливо! Вживати напій з бузини потрібно обережно та в невеликих кількостях, щоби не нашкодити своєму здоров’ю. Адже, як відомо, бузина є сильним алергеном. Крім того, шампанське – це все ж алкоголь, а надмірне його споживання негативно впливає на серцевий м’яз, що призводить до різних серцевих захворювань, а також підвищує тиск крові в організмі.