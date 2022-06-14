Якщо ви любитель експериментів і бажаєте урізноманітнити свій раціон, тоді спробуйте приготувати окрошку на майонезі. Жирна – скажете ви? Ні, ситна, адже усі інгредієнти розбавляються водою, аби збалансувати жирність.

Гарантуємо, що наш рецепт окрошки на майонезі сподобається вам більше за традиційний.

Для окрошки на майонезі вам знадобиться приблизно 40 хвилин часу і такі інгредієнти:

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майонез – 200 мл

кип’ячена вода – 2 л

ковбаса Лікарська – 250 г

картопля – 5 шт.

огірок – 2 шт.

яйця – 5 шт.

петрушка – 1 пучок

цибуля зелена – 1 пучок

кріп – 1 пучок

сіль – 1/2 ч. л.

Як приготувати окрошку на майонезі – покроковий рецепт

Закип’ятити воду і дати їй охолонути. Відварити круто яйця та окремо картоплю в мундирі. Почистити та нарізати дрібними кубиками.

Ковбасу також варто нарізати маленькими кубиками і додати до картоплі та яєць.

Огірки, кріп, петрушку та зелену цибулю добре промити. Огірки та зелень подрібнити на маленькі шматочки.

Усі продукти для окрошки посолити та перемішати. Додати майонез і знову добре розмішати.

Помаленьку вливати кип’ячену воду, постійно помішуючи масу. Залишити окрошку настоюватись. Смачного!