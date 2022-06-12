Український шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як зробити окрошку українською, а також порівняв борщ зі щами.

В інтерв’ю Слава+ кулінарний експерт розповів простий рецепт страви, яка схожа на українську кисилицю.

– Потрібно взяти одну молоду картоплину, розрізати навпіл і запекти в духовці. Після цього покласти її у тарілку, нарізати свіжу моркву, трохи кропу та взяти йогурт – бажано без додавань. Заливаємо йогуртом усю цю нарізку, додаємо чорний перець і можна покласти шматочки хліба, як сухарики. І ви отримаєте такий український холодний суп, – розповів Клопотенко.

Він додав, що оригінальна кисилиця трохи відрізняється від варіанта шеф-кухаря.

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Євгеній також розповів, що думає про порівняння українського борщу та російських щей. Він вважає, що наша страва апріорі краща.