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Українська окрошка: Клопотенко поділився рецептом правильного холодного супу

12 Червня 2022, 15:08
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Українська окрошка: Клопотенко поділився рецептом правильного холодного супу

Український шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як зробити окрошку українською, а також порівняв борщ зі щами.

В інтерв’ю Слава+ кулінарний експерт розповів простий рецепт страви, яка схожа на українську кисилицю.

– Потрібно взяти одну молоду картоплину, розрізати навпіл і запекти в духовці. Після цього покласти її у тарілку, нарізати свіжу моркву, трохи кропу та взяти йогурт – бажано без додавань. Заливаємо йогуртом усю цю нарізку, додаємо чорний перець і можна покласти шматочки хліба, як сухарики. І ви отримаєте такий український холодний суп, – розповів Клопотенко.

Він додав, що оригінальна кисилиця трохи відрізняється від варіанта шеф-кухаря.

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Євгеній також розповів, що думає про порівняння українського борщу та російських щей. Він вважає, що наша страва апріорі краща.

– 15 років тому я їхав Протасовим яром на Жигулях 170 км/год. Думав, що обшивка розлетиться. Ліворуч від мене їхав Гелік, якого я обігнав. І для мене це було досягнення, але потім мені здалося, що він навіть не змагався зі мною, а просто їхав. Тут аналогічно – борщ вже переміг щі. Я б в одному реченні обидві страви не озвучував. Навіщо говорити про гівно та про святе? – поділився своєю думкою Клопотенко.

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Джерело
Люкс ФМ
Теги
Євген Клопотенко
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