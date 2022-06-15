Окрошка класична - рецепт приготування

Окрошка – традиційна літня страва, яка кожного року рятує нас від спеки. Є чимало цікавих рецептів на основі айрану, квасу чи мінеральної води, котрі роблять цю страву пікантнішою. Однак улюбленцем усіх часів залишається класична окрошка на кефірі – така страва додасть вам енергійності й приємно освіжить у теплі дні.

Поєднання кефіру та свіжих овочів точно не залишить вас байдужими, тому сьогодні ми розглянемо рецепт приготування класичної окрошки, котрий займе всього 20 хв вашого часу.

Для приготування знадобляться:

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Варена ковбаса – 200 г

Кефір – 2 л

Картопля – 3 шт.

Курячі яйця – 4 шт.

Огірки – 4 шт.

Редиска – 8 шт.

Кріп – 50 г

Зелена цибуля – 50 г

Сіль – за смаком

Покроковий рецепт класичної окрошки

Варимо яйця та картоплю, опісля охолоджуємо й очищуємо. Картоплю для кращого смаку обварюємо в мундирі.

Яйця й картоплю нарізаємо маленькими кубиками в одну посудину.

Нарізаємо варену ковбасу й додаємо до інших інгредієнтів у тарілці.

Огірки, редиску та зелень промиваємо й висушуємо.

Огірки та редиска – те, що додає нашій страві особливо приємного смаку. Тому їх ми дрібно нарізаємо й додаємо до страви.

Заливаємо всі нарізані інгредієнти кефіром і перемішуємо все. Якщо ви обрали більш жирний варіант кефіру, то варто його розбавити водою, щоб консистенція страви була рідшою. Можна використати мінеральну воду, це точно не завадить, а навпаки – трохи бульбашок зробить вашу окрошку свіжішою.

Всю зелень теж дрібно нарізаємо й додаємо до страви. Тоді охолоджуємо її в холодильнику протягом 40 хв і подаємо до столу!

Рецепт класичної окрошки досить простий і не вимагає продуктів, які ви не знайдете у себе вдома, тому рекомендуємо спробувати самостійно приготувати цей її варіант цього літа. Він точно знайде своїх прихильників у вашому родинному колі, а також розбавить звичне меню!

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