Окрошка класична - рецепт приготування

Окрошка – традиційна літня страва, яка кожного року рятує нас від спеки. Є чимало цікавих рецептів на основі айрану, квасу чи мінеральної води, котрі роблять цю страву пікантнішою. Однак улюбленцем усіх часів залишається класична окрошка на кефірі – така страва додасть вам енергійності й приємно освіжить у теплі дні.
Поєднання кефіру та свіжих овочів точно не залишить вас байдужими, тому сьогодні ми розглянемо рецепт приготування класичної окрошки, котрий займе всього 20 хв вашого часу.
Для приготування знадобляться:
- Варена ковбаса – 200 г
- Кефір – 2 л
- Картопля – 3 шт.
- Курячі яйця – 4 шт.
- Огірки – 4 шт.
- Редиска – 8 шт.
- Кріп – 50 г
- Зелена цибуля – 50 г
- Сіль – за смаком
Покроковий рецепт класичної окрошки
Варимо яйця та картоплю, опісля охолоджуємо й очищуємо. Картоплю для кращого смаку обварюємо в мундирі.
Яйця й картоплю нарізаємо маленькими кубиками в одну посудину.
Нарізаємо варену ковбасу й додаємо до інших інгредієнтів у тарілці.
Огірки, редиску та зелень промиваємо й висушуємо.
Огірки та редиска – те, що додає нашій страві особливо приємного смаку. Тому їх ми дрібно нарізаємо й додаємо до страви.
Заливаємо всі нарізані інгредієнти кефіром і перемішуємо все. Якщо ви обрали більш жирний варіант кефіру, то варто його розбавити водою, щоб консистенція страви була рідшою. Можна використати мінеральну воду, це точно не завадить, а навпаки – трохи бульбашок зробить вашу окрошку свіжішою.
Всю зелень теж дрібно нарізаємо й додаємо до страви. Тоді охолоджуємо її в холодильнику протягом 40 хв і подаємо до столу!
Рецепт класичної окрошки досить простий і не вимагає продуктів, які ви не знайдете у себе вдома, тому рекомендуємо спробувати самостійно приготувати цей її варіант цього літа. Він точно знайде своїх прихильників у вашому родинному колі, а також розбавить звичне меню!
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