Окрошка – традиційна літня страва, що добре рятує від спекотної погоди. Рецептів окрошки є досить багато, в основу ж страви завжди входять свіжі овочі. Інші інгредієнти можна вільно змінювати, додаючи окрошці пікантного смаку. Зазвичай її готують на кефірі, квасі, айрані чи мінеральній воді.

Окрошка на кефірі – один із найпоширеніших рецептів. Тому ми підготували варіант окрошки, котрий зможе приготувати кожен.

Наш рецепт окрошки на кефірі досить легкий для приготування, до того ж складається із поширених і звичних для нас інгредієнтів і не займає багато часу.

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Для приготування потрібно:

Кефір – 800 г

Вода – 200 г

Куряче філе – 500 г

Картопля – 2 шт.

Огірки – 3 шт.

Курячі яйця – 2 шт.

Кріп – 50 г

Зелена цибуля – 50 г

Петрушка – 50 г

Сіль – 0,5 ч. л.

Відварюємо куряче філе й картоплю. Після цього – даємо охолонути обом продуктам. У нашому рецепті використовуємо куряче філе, однак його ви можете замінити на телятину чи напівкопчену ковбасу – це додасть страві калорійності й зробить її ситнішою.

Нарізаємо картоплю та курку середнім кубиком.

Нарізаємо огірки – також кубиком. Важливо, щоб розмір всіх нарізаних інгредієнтів був однаковим.

Варимо яйця. Опісля чистимо їх й теж нарізаємо.

Всі нарізані інгредієнти перекидаємо в одну посудину й змішуємо. Подрібнюємо зелень й додаємо її в окрошку.

Інгредієнти заливаємо кефіром. Якщо кефір густий, варто додати трохи води, щоб розбавити окрошку й зробити її більш рідкою.

Додаємо сіль за смаком. Охолоджуємо страву протягом 15 хвилин в холодильнику і подаємо класичну окрошку на кефірі до столу.

Цей рецепт буде особливо доречним влітку, але оскільки зараз всі інгредієнти, що необхідні для окрошки, продаються протягом всього року, приготувати її ви зможете будь-коли!