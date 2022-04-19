Великдень неможливо уявити без ароматної паски. В умовах війни вибір продуктів для великодньої випічки може бути не таким великим, як хотілося б.
Експерт реаліті На ножах (Новий канал) Алекс Якутов поділився рецептом паски з прянощами, для якої знадобиться мінімум інгрідієнтів.
Інгрідієнти
Опара:
- молоко – 100 мл
- борошно – 120 г
- дріжджі пресовані – 20 г
Тісто:
- цукор – 70 г
- сіль – 5 г
- яйця – 3 шт.
- борошно – 350 г
- пряна суміш – 2 г
- цукати – 50 г
- родзинки – 90 г
- масло або маргарин – 50 г
Покроковий рецепт паски з прянощами
Готуємо опару – змішуємо молоко, борошно та дріжджі. Залишаємо на 2 години.
Замішуємо туге тісто. Поєднуємо опару з цукром, сіллю, яйцями, борошном і прянощами.
Коли тісто стане однорідним, додаємо в нього масло та замішуємо до еластичності.
Тепер додаємо до тіста родзинки та цукати. Залишаємо на годину.
Обминаємо тісто і залишаємо ще на годину, аби воно гарно підійшло.
Розподіляємо тісто на частини та кладемо наші майбутні паски в паперові форми. Залишаємо їх на якийсь час, аби тісто підійшло та збільшилося вдвічі.
Випікаємо паски в духовці за температури 180 градусів. Готовність випічки можна перевірити дерев’яною шпажкою чи зубочисткою.
Готово! Паску з прянощами зверху можна прикрасити глазур’ю.