Великдень неможливо уявити без ароматної паски. В умовах війни вибір продуктів для великодньої випічки може бути не таким великим, як хотілося б.

Експерт реаліті На ножах (Новий канал) Алекс Якутов поділився рецептом паски з прянощами, для якої знадобиться мінімум інгрідієнтів.

Інгрідієнти

Опара:

молоко – 100 мл

борошно – 120 г

дріжджі пресовані – 20 г

Тісто:

цукор – 70 г

сіль – 5 г

яйця – 3 шт.

борошно – 350 г

пряна суміш – 2 г

цукати – 50 г

родзинки – 90 г

масло або маргарин – 50 г

Покроковий рецепт паски з прянощами

Готуємо опару – змішуємо молоко, борошно та дріжджі. Залишаємо на 2 години.

Замішуємо туге тісто. Поєднуємо опару з цукром, сіллю, яйцями, борошном і прянощами.

Коли тісто стане однорідним, додаємо в нього масло та замішуємо до еластичності.

Тепер додаємо до тіста родзинки та цукати. Залишаємо на годину.

Обминаємо тісто і залишаємо ще на годину, аби воно гарно підійшло.

Розподіляємо тісто на частини та кладемо наші майбутні паски в паперові форми. Залишаємо їх на якийсь час, аби тісто підійшло та збільшилося вдвічі.

Випікаємо паски в духовці за температури 180 градусів. Готовність випічки можна перевірити дерев’яною шпажкою чи зубочисткою.

Готово! Паску з прянощами зверху можна прикрасити глазур’ю.