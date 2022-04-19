Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Лайфхаки

Мінімум продуктів: рецепт простої паски з прянощами

19 Квітня 2022, 14:11
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Мінімум продуктів: рецепт простої паски з прянощами
Джерело: Pixabay

Великдень неможливо уявити без ароматної паски. В умовах війни вибір продуктів для великодньої випічки може бути не таким великим, як хотілося б.

Експерт реаліті На ножах (Новий канал) Алекс Якутов поділився рецептом паски з прянощами, для якої знадобиться мінімум інгрідієнтів.

Інгрідієнти

Опара: 

  • молоко – 100 мл
  • борошно – 120 г
  • дріжджі пресовані – 20 г

Тісто:

  • цукор – 70 г
  • сіль – 5 г
  • яйця – 3 шт.
  • борошно – 350 г
  • пряна суміш – 2 г
  • цукати – 50 г
  • родзинки – 90 г
  • масло або маргарин – 50 г
Читайте також:
Мінімум продуктів: рецепт простої паски з прянощамиЯк приготувати паску в мікрохвильовій печі – швидкий рецепт за 15 хвилин

Покроковий рецепт паски з прянощами 

Готуємо опару – змішуємо молоко, борошно та дріжджі. Залишаємо на 2 години.

Замішуємо туге тісто. Поєднуємо опару з цукром, сіллю, яйцями, борошном і прянощами.

Коли тісто стане однорідним, додаємо в нього масло та замішуємо до еластичності.

Тепер додаємо до тіста родзинки та цукати. Залишаємо на годину.

Обминаємо тісто і залишаємо ще на годину, аби воно гарно підійшло.

Розподіляємо тісто на частини та кладемо наші майбутні паски в паперові форми. Залишаємо їх на якийсь час, аби тісто підійшло та збільшилося вдвічі.

Випікаємо паски в духовці за температури 180 градусів. Готовність випічки можна перевірити дерев’яною шпажкою чи зубочисткою.

Готово! Паску з прянощами зверху можна прикрасити глазур’ю.

Теги
Великдень , Кулінарні рецепти
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь