Мікрохвильова піч частково може замінити духовку. У ній можна приготувати навіть паску. Ми підготували для вас рецепт паски, яку можна спекти в мікрохвильовій печі.

Що необхідно для приготування паски:

Борошно – 1,5 скл. (200 мл)

Яйце – 2 шт.

Цукор – 1 скл.

Вершкове масло – 75 г

Рослинна олія – 35 мл

Молоко – 150 мл

Сіль – 1 щіпка

Ванілін – 1 г

Розпушувач тіста – 1,5 ч. л.

Цукати – за смаком

Цих продуктів вистачить для приготування 3-4 пасок.

Приготування паски в мікрохвильовій печі

Збийте яйця з цукром, додайте до них ванілін і сіль. Потім додайте молоко, олію і вершкове масло, яке потрібно попередньо розтопити. Добре перемішайте суміш, додайте в неї борошно та розпушувач.

Потім всипте цукати, ще раз добре перемішайте тісто та розлийте у форми (можна використовувати чашки), змащені олією. Тісто має заповнити форму наполовину (воно підніматиметься під час приготування).

Випікати в мікрохвильовій печі можна по одній пасці, поставивши на 4 хвилини на повну потужність. Після цього треба ще хвилину почекати, тільки потім можна відкрити дверцята і діставати паску.

Якщо ви хочете спекти одну велику паску, тоді ставте її в мікрохвильову піч на 10-12 хвилин на потужність 700 Вт. Дайте їй постояти 2-3 хвилини і тільки тоді діставайте.

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