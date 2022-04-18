Великодню випічку господині готують лише раз на рік, тому далеко не всі купують спеціальні багаторазові форми. Паска у паперових формах виглядає не менш красиво, до того ж, вона рівномірно пропечеться і не прилипатиме до стінок.

Як правильно пекти паску в паперових формах – головні секрети зібрали в матеріалі.

Насамперед приготуйте тісто на паску. Коли воно буде готовим, помістіть його в паперові форми.

Багато хто задається питанням, чи потрібно змащувати маслом паперові форми для пасок. Виявляється, все залежить від тіста. Досвідчені технологи кажуть, що якщо ви готуєте паску із дріжджового тіста, змащувати паперову форму маслом потрібно, а якщо з бісквітного – ні.

Викладіть тісто на дно форм (воно має зайняти 1/3), накрийте їх рушником і поставте в тепле місце. Це потрібно для того, щоб тісто трохи відпочило.

Коли тісто для пасок підійде та займе 2/3 паперової форми, його можна відправляти в духовку.

Щоб паперові форми не пригоріли, не включайте духовку на максимум, оптимальною буде температура до 180 градусів. За якої температури пекти паску, читайте тут.

Для того, щоб паски рівномірно пропеклися і не потріскалися, перед початком випікання обприскайте їх теплою водою і поставте в духовку за температури на третину нижче основної. Через хвилин 10 обприскайте тісто ще раз і лише тоді увімкніть необхідну температуру. До кінця випікання обприскайте тісто ще раз.

Якщо ви готуєте маленькі паски, на нижнє деко можна поставити ємність із гарячою водою. У такому випадку можна не гратися з температурою і одразу ставити необхідний вам режим.

Якщо ви хочете дістати готові паски з паперових форм, то робити це потрібно тільки після повного їх охолодження. Втім, багато господинь не знімають папір із випічки — це вже один з елементів декору. Додатково паски в паперовій формі можна прикрасити глазур’ю, кондитерською присипкою або цукатами.