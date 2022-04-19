Пасху невозможно представить без ароматной паски. В условиях войны выбор продуктов для пасхальной выпечки может быть не таким большим, как хотелось бы.
Эксперт реалити На ножах (Новый канал) Алекс Якутов поделился рецептом паски с пряностями, для которой понадобится минимум ингридиентов.
Ингридиенты
Опара:
- молоко – 100 мл
- мука – 120 г
- дрожжи прессованные – 20 г
Тесто:
- сахар – 70 г
- соль – 5 г
- яйца – 3 шт.
- мука – 350 г
- пряная смесь – 2 г
- цукаты – 50 г
- изюм — 90 г
- масло или маргарин – 50 г
Пошаговый рецепт паски с пряностями
Готовим опару – смешиваем молоко, муку и дрожжи. Оставляем на 2 часа.
Замешиваем тугое тесто. Сочетаем опару с сахаром, солью, яйцами, мукой и пряностями.
Когда тесто станет однородным, добавляем в него масло и замешиваем до эластичности.
Теперь добавляем в тесто изюм и цукаты. Оставляем на час.
Обминаем тесто и оставляем еще на час, чтобы оно хорошо подошло.
Распределяем тесто на части и кладем наши будущие паски в бумажные формы. Оставляем их на время, чтобы тесто подошло и увеличилось вдвое.
Выпекаем паски в духовке при температуре 180 градусов. Готовность выпечки можно проверить деревянной шпажкой или зубочисткой.
Готово! Паску с пряностями сверху можно украсить глазурью.