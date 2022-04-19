Пасху невозможно представить без ароматной паски. В условиях войны выбор продуктов для пасхальной выпечки может быть не таким большим, как хотелось бы.

Эксперт реалити На ножах (Новый канал) Алекс Якутов поделился рецептом паски с пряностями, для которой понадобится минимум ингридиентов.

Ингридиенты

Опара:

молоко – 100 мл

мука – 120 г

дрожжи прессованные – 20 г

Тесто:

сахар – 70 г

соль – 5 г

яйца – 3 шт.

мука – 350 г

пряная смесь – 2 г

цукаты – 50 г

изюм — 90 г

масло или маргарин – 50 г

Пошаговый рецепт паски с пряностями

Готовим опару – смешиваем молоко, муку и дрожжи. Оставляем на 2 часа.

Замешиваем тугое тесто. Сочетаем опару с сахаром, солью, яйцами, мукой и пряностями.

Когда тесто станет однородным, добавляем в него масло и замешиваем до эластичности.

Теперь добавляем в тесто изюм и цукаты. Оставляем на час.

Обминаем тесто и оставляем еще на час, чтобы оно хорошо подошло.

Распределяем тесто на части и кладем наши будущие паски в бумажные формы. Оставляем их на время, чтобы тесто подошло и увеличилось вдвое.

Выпекаем паски в духовке при температуре 180 градусов. Готовность выпечки можно проверить деревянной шпажкой или зубочисткой.

Готово! Паску с пряностями сверху можно украсить глазурью.