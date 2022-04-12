Господині люблять прикрашати паски на Великдень, найчастіше їх поливають білою глазур’ю. Аби помадка не обсипалась, тріскалась і не липла до рук чи паперової форми, можна додати до цукрової глазурі на паску желатин.

Простий рецепт глазурі на паску з желатином – далі в матеріалі.

Інгрідієнти:

цукор – 1 скл.

желатин – 1 ч. л.

сік лимона – кілька крапель

ванілін

вода

Як приготувати глазур на паски з желатином

Заливаємо желатин водою (2 ст. л.) і залишаємо на 5-10 хвилин, аби він набух.

У цукор і ванілін додаємо 4 ст.л. води і ставимо на невеликий вогонь. Помішуємо розчин, допоки кристали остаточно не розчиняться у воді.

Доводимо суміш до кипіння, потім додаємо туди желатин.

Акуратно перемішуємо та збиваємо суміш міксером, поки маса на стане білою та пишною. Додаємо кілька крапель лимону і ще раз збиваємо.

Даємо помадці трішки охолонути і швидко наносимо її на наші паски, даємо загуснути.

Цієї глазурі з желатином цілком вистачить на 3-4 великі паски. Прикрасити глазур можна кольоровою посипкою чи декоративними курчатками та квіточками.