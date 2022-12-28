Чим відіпрати каву з білої блузки і що потрібно перед цим робити

Перед пранням блузці потрібно обов'язково уважно прочитати інформацію на ярлику. Якщо є можливість, спробуйте спочатку засіб або спосіб прання на невеликій ділянці поверхні, щоб уникнути пошкоджень тканини.

Можна використовувати звичайний засіб для прання одягу. Це простий і доступний спосіб чищення, який збереже ваш час та сили.