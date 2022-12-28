Якщо ви поспішаєте на роботу і вирішили швиденько насолодитися гарячою кавою перед важким днем, можете поспіхом капнути напій на блузку або сорочку. Але існує безліч доступних та швидких методів для того, щоб ефективно видалити подібні плями. Чим випрати каву з білої блузки – читайте у матеріалі.
Чим відіпрати каву з білої блузки і що потрібно перед цим робити
Перед пранням блузці потрібно обов'язково уважно прочитати інформацію на ярлику. Якщо є можливість, спробуйте спочатку засіб або спосіб прання на невеликій ділянці поверхні, щоб уникнути пошкоджень тканини.
Можна використовувати звичайний засіб для прання одягу. Це простий і доступний спосіб чищення, який збереже ваш час та сили.
Як відмити пляму від кави: покрокова інструкція
- Насамперед спробуйте промити пляму під проточною гарячою водою. Тримати тканину з плямою потрібно лише над раковиною.
- Після цього поставте чайник. Вода має бути гарячою, але не окропом.
- Повільно лийте воду прямо на пляму, щоб вона проходила крізь тканину на звороті.
- Після цього не лийте воду, а насипте трохи прального порошку на пляму з обох боків тканини.
- Якщо немає протипоказань, потріть пляму на тканині так, щоб порошок спінився. Потім промивайте тканину, поки порошок повністю не вимиється з тканини.
Як випрати пляму, що в’їлася, від кави
- Якщо пляма - стара, її теж можна вивести в домашніх умовах. Для цього замочіть блузку або сорочку у воді з додаванням засобу для виведення плям, перед тим як відправити її в прання.
- Не забувайте прочитати інструкції на етикетках перед застосуванням.
- Залишіть одяг відмокати на кілька годин. За цей час пляма розчиниться, і пральна машина зможе впоратися з нею.
- Закінчивши процедуру, прополощіть одяг у теплій воді.
- А після цього – сушіть зручним для вас способом.
Як випрати пляму за допомогою оцту
Для того, щоб позбутися плями, потрібно розвести одну чайну ложку оцту в кількох чашках води. Після цього необхідно налити отриману рідину на пляму. Потім прополощіть одяг та висушіть його.