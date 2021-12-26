Салат мімоза – ще один невід’ємний атрибут українського новорічного столу. Проте останнім часом господині частіше почали відмовлятися від додавання майонезу у салати.

До речі, в оригінальному французькому рецепті мімоза – це фаршировані рибою яйця. Згодом його адаптували під наші реалії.

Зі свого боку шеф-кухар Євген Клопотенко презентував свій рецепт мімози, в якому немає майонезу, а смак від цього лише збагачується.

– Сардини ми замінимо тунцем, а замість майонезу ми візьмемо ціле яйце, зварене некруто, завдяки чому жовток буде випливати з самого салату, замінюючи соус і роблячи смак нашої страви неймовірно ніжним, – зазначив Клопотенко.

Інгредієнти:

Морква

Картопля

Консервований тунець

Петрушка

Білі сухарі

Перепелине яйце

Маринована цибуля

Спосіб приготування: