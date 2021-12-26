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Без сардин, але з тунцем та сухариками: рецепт мімози без майонезу від Клопотенка

26 Грудня 2021, 08:03
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Без сардин, але з тунцем та сухариками: рецепт мімози без майонезу від Клопотенка

Салат мімоза – ще один невід’ємний атрибут українського новорічного столу. Проте останнім часом господині частіше почали відмовлятися від додавання майонезу у салати.

До речі, в оригінальному французькому рецепті мімоза – це фаршировані рибою яйця. Згодом його адаптували під наші реалії.

Зі свого боку шеф-кухар Євген Клопотенко презентував свій рецепт мімози, в якому немає майонезу, а смак від цього лише збагачується.

– Сардини ми замінимо тунцем, а замість майонезу ми візьмемо ціле яйце, зварене некруто, завдяки чому жовток буде випливати з самого салату, замінюючи соус і роблячи смак нашої страви неймовірно ніжним, – зазначив Клопотенко.

Інгредієнти:

  • Морква
  • Картопля
  • Консервований тунець
  • Петрушка
  • Білі сухарі
  • Перепелине яйце
  • Маринована цибуля

Спосіб приготування:

  1. Спершу варто запекти овочі – моркву та картоплю. Перед запіканням їх потрібно загорнути у фольгу.
  2. Маринуємо цибулю. На одну велику цибулину варто взяти: 50 г цукру, 50 г солі, 100 мл оцту, 150 мл води, 2 горошинки духмяного перцю та 1 шт. гвоздики. Маринад нагрійте, сіль та цукор повинні повністю розчинитися. Заливаємо цибулю маринадом.
  3. Перепелині яйця кидаємо у кріп та варимо дві хвилини. Якщо ви для мімози вирішили взяти курячі яйця, то варити їх варто чотири хвилини. Коли яйця зваряться – кидаємо їх у холодну воду на 15 хвилин.
  4. Білі сухарі перемішуємо із зеленню та перебиваємо у блендері до однорідної маси.
  5. Коли картопля та морква будуть готові, їх можна недбало розім’яти пальцями (але спочатку дочекайтеся, поки вони охолонуть). Овочі викладаємо на тарілку.
  6. Поверх картоплі та моркви викладаємо кілька перепелиних яєць, мариновану цибулю, консервований тунець. Якщо вам мало рідини у салаті, то можете додати маринад з тунця або рослинну олію.
  7. Наприкінці засипаємо салат хлібними крихтами.
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Теги
Кулінарні рецепти , Рецепт , Рецепти
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