Салат мімоза – ще один невід’ємний атрибут українського новорічного столу. Проте останнім часом господині частіше почали відмовлятися від додавання майонезу у салати.
До речі, в оригінальному французькому рецепті мімоза – це фаршировані рибою яйця. Згодом його адаптували під наші реалії.
Зі свого боку шеф-кухар Євген Клопотенко презентував свій рецепт мімози, в якому немає майонезу, а смак від цього лише збагачується.
– Сардини ми замінимо тунцем, а замість майонезу ми візьмемо ціле яйце, зварене некруто, завдяки чому жовток буде випливати з самого салату, замінюючи соус і роблячи смак нашої страви неймовірно ніжним, – зазначив Клопотенко.
Інгредієнти:
- Морква
- Картопля
- Консервований тунець
- Петрушка
- Білі сухарі
- Перепелине яйце
- Маринована цибуля
Спосіб приготування:
- Спершу варто запекти овочі – моркву та картоплю. Перед запіканням їх потрібно загорнути у фольгу.
- Маринуємо цибулю. На одну велику цибулину варто взяти: 50 г цукру, 50 г солі, 100 мл оцту, 150 мл води, 2 горошинки духмяного перцю та 1 шт. гвоздики. Маринад нагрійте, сіль та цукор повинні повністю розчинитися. Заливаємо цибулю маринадом.
- Перепелині яйця кидаємо у кріп та варимо дві хвилини. Якщо ви для мімози вирішили взяти курячі яйця, то варити їх варто чотири хвилини. Коли яйця зваряться – кидаємо їх у холодну воду на 15 хвилин.
- Білі сухарі перемішуємо із зеленню та перебиваємо у блендері до однорідної маси.
- Коли картопля та морква будуть готові, їх можна недбало розім’яти пальцями (але спочатку дочекайтеся, поки вони охолонуть). Овочі викладаємо на тарілку.
- Поверх картоплі та моркви викладаємо кілька перепелиних яєць, мариновану цибулю, консервований тунець. Якщо вам мало рідини у салаті, то можете додати маринад з тунця або рослинну олію.
- Наприкінці засипаємо салат хлібними крихтами.