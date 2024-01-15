У 2024 році у правилах дорожнього руху в Україні з’явилася низка змін. Що потрібно знати про нововведення у ПДР, щоб не отримати штрафи – читайте далі у матеріалі.

Зміни в ПДР 2024: що важливо знати

У 2024 році водіям у віці 65 років та старше для продовження дії водійських прав необхідно буде пройти психологічне обстеження. Нововведення спрямоване на підвищення безпеки на дорогах та зменшення кількості ДТП.

На психологічних тестуваннях перевірятимуть можливі труднощі з концентрацією та загальний психологічний стан водіїв похилого віку.

Цьогоріч на дороги мають повернутися патрульні автомобілі-фантоми, які стежитимуть за дотриманням правил. З їхньою допомогою поліція непомітно фіксуватиме порушення ПДР.

У 2024 році українцям дозволили складати іспити без навчання в автошколах.

Ще одне нововведення торкнулося маркування навчального транспорту – замість знака У на авто буде Н. Термін Учбовий транспортний засіб замінили на Навчальний транспортний засіб.

З 2024-го водії зобов’язані вмикати ходові вогні за межами населених пунктів.

Також зміни було внесено до правил перевезення дитини зростом менш як 150 см – тепер це заборонено без систем, які дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки. Це стосується як мотоцикла, так і мопеда.