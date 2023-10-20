Кабмін зобов’язав водіїв вмикати ходові вогні для водіїв за межами населених пунктів. Це стосується всіх механічних транспортних засобів.

Про це заявив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

Зміни до ПДР потрібні для відповідності до законодавства ЄС, де водії також мають вмикати ходові вогні або ближнє світло за межами міст і сіл.

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Також зміни було внесено до правил перевезення дитини зростом менш як 150 см – тепер це заборонено без систем, які дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки. Це стосується як мотоцикла, так і мопеда.

Варто зазначити, що обов’язкове увімкнення ходових вогнів в Україні і так діє з 1 жовтня. Це щорічні зміни, про які багато водіїв уже давно знають. Відомо, що не вмикати ближнє світло за містом можна буде вже з 1 травня.

Це пов’язано з негодою в холодну пору року – тумани, дощі, похмура погода, снігопади тощо. У багатьох сучасних авто ходові вогні вмикаються автоматично під час руху, незалежно від умов на вулиці.