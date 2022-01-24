25 січня на українських дорогах з’являться патрульні автомобілі фантом — вони слідкуватимуть за правопорядком. З їхньою допомогою поліція непомітно фіксуватиме порушення ПДР на наших дорогах.

Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, зараз патрулюватимуть автомобілі Skoda Kodiaq. Розпізнати їх на вулиці дуже складно – вони без розпізнавальних знаків.

– Спецавтомобіль сертифікований за модулями “В” та “F” та нормований з усіма вимогами ДСТУ-8809:2018 Національного стандарту України та здатний до фіксації порушень правил дорожнього руху, – наголосив законність фантонів Білошицький.

Олексій додав, що надалі марки та моделі авто не розголошуватимуться – це необхідно для скритності на дорозі.

Заступник начальника Департаменту патрульної поліції також розкрив принцип роботи таких патрульних авто.

Так, автомобілі оснащені системами контролю руху транспортних засобів. Заміряти швидкість можна як у русі фантома, так і стоячи одному місці.

Система зчитує номери правопорушників та перевіряє транспорт у базі даних. Після цього вже перевірені дані надсилаються автоматичною системою фіксації для оформлення ухвали про правопорушення. Так, штраф прийде власнику чи водієві авто.

Білошицький відзначив весь процес фіксації та створення ухвали відбувається в автоматичному режимі.

Весь процес фіксації порушення може відбуватися і в ручному режимі – для цього Skoda Kodiaq оснастили двома камерами. Вони будуть знімати все, що відбувається спереду та позаду службового авто. Олексій зазначив, що такий спосіб використовуватиметься вкрай рідко — наприклад, якщо порушник проїде на червоний або перетне подвійну суцільну. У такому разі автомобіль порушника ПДР зупинятимуть і штрафуватимуть.

Наразі таких авто у поліції 4, але до кінця року автопарк хочуть збільшити до 30 одиниць транспорту.