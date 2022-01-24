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Непомітні в потоці: дороги України патрулюватимуть авто-фантоми

24 Січня 2022, 19:07
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Патрульные авто-фантомы

25 січня на українських дорогах з’являться патрульні автомобілі фантом — вони слідкуватимуть за правопорядком. З їхньою допомогою поліція непомітно фіксуватиме порушення ПДР на наших дорогах.

Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Патрульные авто-фантомы

За його словами, зараз патрулюватимуть автомобілі Skoda Kodiaq. Розпізнати їх на вулиці дуже складно – вони без розпізнавальних знаків.

– Спецавтомобіль сертифікований за модулями “В” та “F” та нормований з усіма вимогами ДСТУ-8809:2018 Національного стандарту України та здатний до фіксації порушень правил дорожнього руху, – наголосив законність фантонів Білошицький.

Олексій додав, що надалі марки та моделі авто не розголошуватимуться – це необхідно для скритності на дорозі.

Заступник начальника Департаменту патрульної поліції також розкрив принцип роботи таких патрульних авто.

Так, автомобілі оснащені системами контролю руху транспортних засобів. Заміряти швидкість можна як у русі фантома, так і стоячи одному місці.

Система зчитує номери правопорушників та перевіряє транспорт у базі даних. Після цього вже перевірені дані надсилаються автоматичною системою фіксації для оформлення ухвали про правопорушення. Так, штраф прийде власнику чи водієві авто.

Патрульные авто-фантомы

Білошицький відзначив весь процес фіксації та створення ухвали відбувається в автоматичному режимі.

Весь процес фіксації порушення може відбуватися і в ручному режимі – для цього Skoda Kodiaq оснастили двома камерами. Вони будуть знімати все, що відбувається спереду та позаду службового авто. Олексій зазначив, що такий спосіб використовуватиметься вкрай рідко — наприклад, якщо порушник проїде на червоний або перетне подвійну суцільну. У такому разі автомобіль порушника ПДР зупинятимуть і штрафуватимуть.

Наразі таких авто у поліції 4, але до кінця року автопарк хочуть збільшити до 30 одиниць транспорту.

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Теги
автодороги , Автомобілісти , Патрульна поліція , ПДР , Поліція
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