Верховна Рада дозволила українцям самостійно здобувати знання теоретичної частини іспиту на отримання водійського посвідчення.

Відповідний законпроєкт №7354 депутати схвалили у другому читанні та в цілому, про це повідомив голова ВР Руслан Стефанчук.

– Дозволили майбутнім водіям самостійно здобувати знання теоретичної частини іспиту на отримання водійського посвідчення. Встановили штрафи для посадовців автошкіл за порушення підготовки водіїв, – йдеться у повідомленні.

Раніше від майбутніх водіїв вимагали вивчати теорію в автошколах і на курсах водіння. Тепер громадяни, які вирішили вчити правила дорожнього руху самостійно, мають допускатися до теоретичного іспиту на рівних правах із випускниками автошкіл.

Практичний курс, як і раніше, потрібно проходити в автошколах.

Крім цього, депутати доповнили Кодекс України про адміністративні правопорушення двома новими статтями:

ст. 127-3 – порушення порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (карається штрафом від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів, тобто 8500-13 600 грн);

ст. 127-4 – порушення порядку державної акредитації автошкіл та приймання іспитів (карається штрафом від 500 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів, тобто 8 500-17 000 грн; а для працівників МВС – від 1 000 до 3 000 мінімумів, тобто 17 000-51 000 грн).

Нові штрафи набудуть чинності наступного дня після опублікування закону, а положення про самостійне проходження теорії – через три місяці.