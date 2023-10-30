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Замість знака У на авто буде Н: Кабмін вніс зміни до ПДР

30 Жовтня 2023, 19:57
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Авто, водій, правила дорожнього руху
Джерело: Pexels

Кабінет міністрів вніс зміни до правил дорожнього руху. Так, тепер слова Учбовий транспортний засіб замінять словами Навчальний транспортний засіб.

Згідно зі змінами, тепер на транспортних засобах замість розпізнавального знака У буде Н. Це рівносторонній білий трикутник у червоному. У нього вписана буква Н чорного кольору. Про це йдеться в розпорядженні № 1128.

Правила дорожного движения

Фото: kmu.gov.ua

Постанову оприлюднили 27 жовтня. Вона набуває чинності через шість місяців із дня опублікування.

Зараз дивляться

Раніше в Україні впровадили нове правило щодо перевезення дітей в авто. Так, водіям заборонено перевозити дітей зростом менше ніж 150 см у транспортних засобах без використання утримувальних систем, у яких є ремені безпеки.

До цього зріст дитини мав бути 145 см.

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Правила дорожнього руху
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