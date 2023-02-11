Новесенька машина – мрія кожного автолюбителя. Але придбати транспортний засіб із салону під силу не всім. Більшість задовольняється тачками, які вже мають чималий пробіг.

Що ж робити після купівлі вживаного авто, щоб воно служило якомога довше, Фактам ICTV розповів майстер цеху сервісно-діагностичного дилерського центру Автогор Максим Білан.

Що відразу слід робити після купівлі вживаної машини

– Найпоширеніша помилка – спочатку купити автівку, а потім гнати її на сервіс, щоб перевірити стан. Ви повинні переконатися в справності автомобіля до оформлення угоди, – застерігає фахівець.

Не економте на техогляді. Візуально справна тачка насправді може мати безліч недоліків. І зберігши тисячу гривень на діагностиці, ви в майбутньому витратите набагато більше на ремонт.

Зараз дивляться

Якщо ви вже придбали автівку без повної діагностики, її потрібно зробити після.

Якщо машина не старша 10 років, обов’язково потрібна комп’ютерна діагностика. Щоб визначити, які недоліки має транспортний засіб і як їх усунути.

В ідеалі слід звернутися до офіційного дилера тієї чи іншої марки автомобіля. Фахівець визначить, який саме ремонт вже отримувала автівка, чи траплялися з нею дорожньо-транспортні пригоди.

Обов’язково слід звернути увагу на достатній рівень рідин в автомобілі:

охолоджувача;

моторного масла;

пального;

омивача скла і т.п.

Якщо якоїсь рідини бракує, її обов’язково слід залити, щоб не зіпсувати автомобіль. А ще краще – замінити всі рідини, записавши собі дату, коли ви це зробили.

Також після купівлі потрібно зробити діагностику ходової частини та гальм. Це потрібно для вашої безпеки, щоб під час руху в автівки не відпали колеса і ви могли вчасно зупинитися перед перешкодою.

На що звертати увагу перед купівлею машини

– Краще брати автомобіль не в перекупників, а у власника. Так ви зможете дізнатися історію транспортного засобу – як зберігалася, що в ній ремонтувалося, чи потрапляло авто в ДТП, – радить Максим Білан.

Чим детальніше ви дізнаєтесь історію машини, яку купуєте, тим менше шансів придбати кота в мішку. Адже хороший власник обов’язково записує серйозні ремонтні роботи авто, які проводив, причому часто – з датами.

Не варто вірити, що стара автівка може бути з малим пробігом, навіть якщо продавець каже, що на ній мало їздили. Скоріше за все, перед тим, як виставляти на продаж, їй просто “скрутили” реальний пробіг. Принаймні, 80% іномарок, які завозять з-за кордону, продаються з неправильним кілометражем.

І саме діагностика може визначити такі махінації. Так само як і те, чи потрапляла автівка в ДТП. Не варто вірити продавцю, якщо він каже, що вона не бита і не фарбована.

– Якщо дозволяє бюджет, то краще замінити розхідники, наприклад, фільтри, ролики, ремінь ГРМ, прокладки та подібне, навіть якщо попередній власник це робив. Так ви впевнитеся в якості запчастин, – каже фахівець.

Якщо не дуже розбираєтесь в автомобілях, то краще купувати вживане авто, попередньо порадившись із фахівцем. Він підкаже, яку саме марку краще придбати і якого року випуску, щоб не мати в майбутньому клопотів із ремонтом.