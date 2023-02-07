Авторинок в умовах війни помітно змінився – нові автівки здорожчали, та і придбати їх не так просто.

Автосалони – майже порожні. Наприклад у виставковому залі одного зі столичних автосалонів – один автомобіль, а мають стояти ще кілька. Але це – оманливе явище.

– Ми не привозимо їх сюди, в тому числі з міркувань безпеки. В березні, квітні, навіть травні активно автомобілі дилерами перевозилися зі східної частини в західну, а хтось вивозив за кордон. Тому ми вирішили завозити автомобілі в кількості мінімально ризикованій, більшість тримаємо на складі в Європі, – заявив директор компанії-дистрибьютора Сергій Дашко.

Минулий рік став катастрофічним для українського авторинку. Велику кількість автомобілів було втрачено через дії російських окупантів.

Зараз дивляться Разом з тим, чимало своїх автівок пересічні українці та автодилери пожертвували на потреби української армії. – Якщо у 2021 році було продано 103 тис. нових автомобілів, то за минулий рік лише 40 тис.. Тобто, падіння ринку склало 62%. Але головне, що ринок вистояв, – заявив голова всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів Олег Назаренко. Але зараз навіть якщо пригледіли нову автівку, одразу із салону на ній не виїдеш. Треба зачекати місяць, а то і два. Логістичні шляхи через війну, жаліються автодилери, значно ускладнилися. Автовози вистоюють черги на кордоні, їдуть набагато довшими маршрутами, бо доставляти морем машини – тепер проблематично. Та й ціни на нові авто нині досягають просто шалених значень Утім і тут є приємні нюанси. Особливо для тих, хто зберіг заощадження в доларах і давно планував покупку машини. Деякі автодилери вартість авто змогли знизити, якщо рахувати в іноземній валюті. По-перше, завдяки тому, що імпортери орієнтуються на офіційний курс НБУ, а не на той, що є в обмінниках. Та й сама політика Нацбанку дозволила утримати ціни від різких стрибків. Аби авто зараз купували, на зустріч йдуть і банки. Вони пропонують фактично безвідсоткові кредити на два-три роки. Також відбулась переорієнтація ринку. 90% автомобілів нових, які купують українці – це саме SUV – позашляховики, паркетники, кросовери. Такий транспорт дозволяє пересуватися у складніших умовах. Дилери очікують, що вже невдовзі в Україні оживуть корпоративні продажі, бо ж бізнес попри війну продовжує працювати. Та й дефіцит машин в Європі поступово скорочуватиметься. А тому і в Україні вибір авто буде урізноманітнюватися. Утім казати, коли це станеться, продавці машин не поспішають. Головне, щоб українці не втратили інтересу до транспорту. Не слід забувати, що в Україну завозять дуже мало вживаних авто. Так, за перший місяць 2023 року було завезено 84 тис – це найгірший результат з осені 2018 року, і тенденція на зниження бере свій початок з літа 2022 року. Саме тоді й скасували нульову розмитнення. Читайте також: Німці та японці: які авто продавали українці в мережі у 2022 році

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