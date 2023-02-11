Новая машина – мечта каждого автолюбителя. Но приобрести транспортное средство из салона по силам не всем. Большинство удовлетворяется тачками, уже имеющими немалый пробег.

Что же делать после покупки б/у авто, чтобы оно служило как можно дольше, Фактам ICTV рассказал мастер цеха сервисно-диагностического дилерского центра Автогор Максим Билан.

Что сразу следует делать после покупки подержанной машины

— Самая распространенная ошибка – сначала купить автомобиль, а затем гнать его на сервис, чтобы проверить состояние. Вы должны убедиться в исправности автомобиля до оформления сделки, – предостерегает специалист.

Не экономьте на техосмотре. Зрительно исправная тачка на самом деле может иметь множество недостатков. И сохранив тысячу гривен на диагностике, вы в будущем потратите гораздо больше на ремонт.

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Если вы уже приобрели автомобиль без полной диагностики, ее нужно сделать после.

Если машина не старше 10 лет, обязательно требуется компьютерная диагностика. Чтобы определить, какие недостатки имеет транспортное средство и как их устранить.

В идеале следует обратиться к официальному дилеру той или иной марки автомобиля. Специалист определит, какой именно ремонт уже получал автомобиль или случались ли с ним дорожно-транспортные происшествия.

Обязательно следует обратить внимание на достаточный уровень жидкостей в автомобиле:

охладителя;

моторного масла;

горючего;

омывателя стекла и т.п.

Если какой-нибудь жидкости не хватает, ее обязательно следует залить, чтобы не испортить автомобиль. А еще лучше – заменить все жидкости, записав себе дату, когда вы это сделали.

Также после покупки нужно произвести диагностику ходовой части и тормозов. Это нужно для вашей безопасности, чтобы при движении у автомобиля не отпали колеса и вы могли вовремя остановиться перед препятствием.

На что обращать внимание перед покупкой машины

– Лучше брать автомобиль не у перекупщиков, а у владельца. Так вы сможете узнать историю транспортного средства – как хранилось, что в нем ремонтировалось, попадало ли авто в ДТП, – советует Максим Билан.

Чем подробнее вы узнаете историю приобретаемой машины, тем меньше шансов приобрести кота в мешке. Ведь хороший владелец обязательно записывает серьезные ремонтные работы проводимых авто, причем часто – с датами.

Не стоит верить, что старый автомобиль может быть с малым пробегом, даже если продавец говорит, что на нем мало ездили. Скорее всего, прежде чем выставлять на продажу, ему просто “скрутили” реальный пробег. По крайней мере, 80% завозимых из-за рубежа иномарок продаются с неправильным километражем.

И именно диагностика может определить следующие махинации. Так же как и то, попадал ли автомобиль в ДТП. Не стоит верить продавцу, если он говорит, что авто не битое и не крашеное.

— Если позволяет бюджет, то лучше заменить расходники, например, фильтры, ролики, ремень ГРМ, прокладки и т.п., даже если предыдущий владелец это делал. Так вы убедитесь в качестве запчастей, – говорит специалист.

Если не очень разбираетесь в автомобилях, то лучше покупать подержанное авто, предварительно посоветовавшись со специалистом. Он подскажет, какую именно марку лучше приобрести и какого года выпуска, чтобы не иметь в будущем хлопот с ремонтом.