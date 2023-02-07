Як купити авто у Польщі на автобазарі: на що звертати увагу

Придбати авто у Польщі не проблема. Більшість обирає транспортний засіб через інтернет, це зберігає не лише час, а й ресурс. Проте є ті, хто йдуть за автівкою на автобазар.

Авторинок у Польщі можна знайти в будь-якому місті. Асортимент – переважно вживані машини. Проте найчастіше їхній технічний стан кращий, ніж у аналогічних автівок в Україні.

Автомобіль, виставлений на продаж, можна оглянути самостійно або звернутися до фахівців. Все ж, не буде зайвим знати, на що варто звертати свою увагу під час вибору ТЗ.

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Факти ICTV підготували рекомендації, які допоможуть придбати хорошу автівку на авторинку в Польщі.

Первинний огляд машини: на що звернути увагу

Уважно огляньте кузов, а саме – наявність подряпин, вм’ятин, корозії.

Перевірте двигун.

Продіагностуйте ходову частину.

Оцініть стан салону.

Зверніть увагу на сліди фарбування машини.

Вивчіть історію автомобіля.

Не зайвим буде сісти за кермо автомобіля та проїхатися, звісно, якщо є така можливість. Повну картину про авто можуть дати фахівці автомобільної СТО.

Перевірка авто в Польщі може обійтися у 300-600 злотих (2550 – 5100 грн). Ціна залежить від марки машини.

Як перевірити минуле автомобіля з Польщі?

Варто враховувати, що на спеціалізованих сайтах та авторинках представлена лише певна інформація, яку надають продавці.

Щоб не втрапити у халепу, ретельно перевіряйте не лише технічний стан авто, а й документи на нього. Важливо також поцікавитися минулим транспортного засобу та його власниками.

Також слід переконатися, що авто не в розшуку. Для цього можна звернутися до правоохоронців або ж до спеціалізованих посередників, які допоможуть дізнатися необхідну інформацію про обрану машину.

Ба більше, зробити це можна також самостійно та безплатно. Для цього варто скористатися спеціальним сервісом Історія транспортного засобу (HistoriaPojazdu).

З його допомогою можна перевірити минуле автомобіля, якщо його було завезено з інших країн та зареєстровано у Польщі.

Що таке HistoriaPojazdu?

HistoriaPojazdu – це послуга, що надається Міністерством впровадження цифрових технологій Польщі. Вона розрахована для тих, хто планує придбати у Польщі зареєстрований уживаний автомобіль.

Дані, отримані через цей сервіс, можуть допомогти в оцінці технічного стану транспортного засобу. Нині можна отримати інформацію про машини, імпортовані з Франції, Бельгії, Голландії, Італії, Швеції, а також зі США та Канади.

У планах – розширення сервісу.

Також у системі HistoriaPojazdu можна дізнатися:

технічні дані – об’єм та потужність двигуна або тип палива;

терміни обов’язкового технічного огляду транспортного засобу, включно з інформацією про те, чи має він техогляд;

пройдений кілометраж, який записується після проходження ТО;

кількість власників та воєводство реєстрації;

колишніх власників транспортного засобу;

чи є ця машина у базі розшуку.

Щоб отримати усю необхідну інформацію, треба знати та вказати певні дані, зокрема і про автівку. Слід зазначити реєстраційний номер, номер VIN (унікальний номер, який надається та розміщується на транспортному засобі виробником), дату першої реєстрації транспортного засобу.

Перераховані дані зазначені у технічному паспорті на автомобіль, тому їх можна отримати від власника чи продавця.

Оформлення угоди

Існують випадки, коли власник машини перед укладанням угоди може попросити завдаток. Тому факт його отримання бажано оформити документально як розписку.

Договір купівлі-продажу – це основний документ, який підтверджує перехід права власності на машину. У ньому обов’язково має зазначатися:

дата, місце укладання;

інформація про продавця та покупця (ПІБ, серія та номер документів, що засвідчують особу, PESEL або ІПН);

інформація про автомобіль (марка, модель, VIN-код, рік випуску);

вартість автомобіля та форма оплати.

У договорі окремим пунктом можна прописати, що ви ознайомлені з технічним станом автівки.

Упродовж місяця після оформлення договору, авто потрібно зареєструвати. Зверніть увагу, що їздити країною на незареєстрованому автомобілі заборонено. Зареєструвати автівку можна в уженді будь-якого польського міста.