Українці дедалі менше завозять уживані авто. За січень було ввезено лише 84,8 тис., що на 30,7% менше, ніж роком раніше.

Навіть порівняно з груднем 2022 року ситуація погіршилася на 9,7%.

Експерти з Інституту дослідження авторинку з’ясували, що наші водії все частіше продають і купують уживаний транспорт усередині ринку країни.

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За заявою експертів, тенденція імпорту авто зі вторинного ринку бере свій початок ще з липня, коли скасували нульове розмитнення.

Так, угод про купівлю-продаж авто в січні 2023 року було лише 64,9 тис., що на 18,2% менше за січень 2022 року.

Що стосується міст та областей, де найчастіше купували та продавали транспорт на вторинному ринку, то лідером виявились Київ та Київська область – 7,6 тис. та 5,7 тис. авто відповідно.

Найменше купували та продавали транспорт у тих областях, де ведуться бойові дії та є окуповані території.

Що стосується завезення уживаного транспорту, то на сьогодні це найнижчий показник з листопада 2018 року, якщо не брати до уваги березень 2022 року, на який вплинуло повномасштабне вторгнення РФ.

Якщо брати статистику за 2022 рік, то всього авто було виставлено на продаж 2,6 млн разів – загальна їхня вартість склала $2,6 млрд. Найчастіше це були моделі Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz і Toyota.