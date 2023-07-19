В Україні поступово відновлюється ринок авто – водії дедалі активніше завозять уживаний транспорт і купують нові моделі прямо з салону. Втім, в умовах розвитку країни змінюються і закони, які можуть торкнутися й імпорту авто.

Автоексперт Станіслав Бучацький розповів, яким може бути розмитнення авто у 2023-2024 році.

Пільгове розмитнення авто для УБД

Нещодавно в мережі почали активно обговорювати законопроєкт №9209 про повернення пільгового розмитнення, яке торкнеться учасників бойових дій. Станіслав детальніше розповів, що може змінитися, якщо закон ухвалять.

– Нашим захисникам потрібні автомобілі, як і всім українцям. Ініціатива щодо пільг для них здається непоганою ідеєю. Однак подання документа виглядає як нова можливість ввезення авто без податків. Ми вже це проходили, коли такі пільги запроваджували для людей окремих категорій. Подібні рішення використовувалися як схеми для уникнення обов’язкових оплат, – заявив Станіслав.

Експерт додав, що законопроєкт передбачає можливість для УБД ввезення тільки однієї машини – якщо транспорт знищать на фронті, то завезти ще одну за пільгами він не зможе. На думку Бучацького, проблему доступності автомобілів потрібно вирішувати комплексно.

Зміни в правилах розмитнення у 2023-2024 році

Експерт вважає, що в найближчій перспективі очікується розмитнення авто у Дії. Не виключено, що новинку реалізують у 2023 році, після довгих дискусій та обговорень такої ідеї. Щоправда, для цього потрібно вирішити не тільки технічний бік питання.

– Потрібно змінити систему оподаткування. Нинішня формула підрахунку вартості ввезення 2018 року не годиться для послуги у Дії. Вона передбачає віковий коефіцієнт – чим старше авто, тим більший податок. Такий підхід суперечить основним принципам оподаткування в Європі, тому формулу потрібно змінювати, – заявив Бучацький.

Подібне оподаткування має бути інтегроване з нормами ЄС. Експерт додає, що на тлі цього є план зниження мита на авто, виготовлені в Європі.

– У такому разі мито буде 0%, але залишається ПДВ та акцизний податок. Це невеликий, але приємний бонус у межах євроінтеграції, – запевнив Станіслав.

Імовірність повернення “нульового розмитнення” у 2023 році

Автоексперт вважає, що повернення в такому форматі безкоштовного ввезення авто є неможливим – таке рішення було актуальним у перші місяці війни.

– Немає підстав повернення нульового розмитнення. Процес ввезення потрібно діджиталізувати та реформувати. Також варто подумати про зниження податків, – заявив Бучацький.

Станіслав назвав дві основні функції податку на ввезення авто. Перша функція – зробити конкурентоспроможним місцевого виробника транспорту. Втім, в Україні створюють невелику кількість транспорту, тому захищати внутрішнього виробника податком просто немає сенсу. Експерт вважає, що зниження вартості імпорту авто може позитивно позначитися на бюджеті країни.