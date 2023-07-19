В Украине постепенно восстанавливается рынок авто — водители все активнее завозят подержанный транспорт и покупают новые модели прямиком из салона. Впрочем, в условиях развития страны меняются и законы, которые могут коснуться и импорта авто.

Автоэксперт Станислав Бучацкий рассказал, какой может быть растаможка авто в 2023-2024 году.

Льготная растаможка авто для УБД

Недавно в сети начали активно обсуждать законопроект №9209 о возвращении льготной растаможки, которая коснется участников боевых действий. Станислав более подробно рассказал, что может измениться, если закон примут.

— Нашим защитникам нужны автомобили, как и всем украинцам. Инициатива касательно льгот для них кажется неплохой идеей. Однако подача документа выглядит как новая возможность ввоза авто без налогов. Мы уже это проходили, когда такие льготы вводили для людей отдельных категорий. Подобные решения использовались как схемы для избегания обязательных оплат, — заявил Станислав.

Эксперт добавил, что законопроект подразумевает возможности для УБД ввоза только одной машины — если транспорт уничтожат на фронте, то завезти еще одну по льготам он не сможет. По мнению Бучацкого, проблему доступности автомобилей нужно решать комплексно.

Изменения в правилах растаможки в 2023-2024 году

Эксперт считает, что в ближайшей перспективе ожидается растаможка авто в Дії. Не исключено, что новинку реализуют в 2023 году, после долгих дискуссий и обсуждений такой идеи. Правда, для этого нужно решить не только техническую сторону вопроса.

— Нужно изменить систему налогообложения. Нынешняя формула подсчета стоимости ввоза 2018 года не годится для услуги в Дії. Она предусматривает возрастной коэффициент — чем старше авто, тем больше налог. Такой подход противоречит основным принципам налогообложения в Европе, поэтому формулу нужно менять, — заявил Бучацкий.

Подобное налогообложение должно быть интегрировано с нормами ЕС. Эксперт добавляет, что на фоне этого есть план понижения пошлины на авто, изготовленные в Европе.

— В таком случае пошлина будет 0%, но остается НДС и акцизный налог. Это небольшой, но приятный бонус в пределах евроинтеграции, — заверил Станислав.

Вероятность возвращения “нулевой растаможки” в 2023 году

Автоэксперт считает, что возвращение в таком формате бесплатного ввоза авто является невозможным — такое решение было актуальным в первые месяцы войны.

— Нет оснований возвращения нулевой растаможки. Процесс ввоза нужно диджитализировать и реформировать. Также стоит подумать о снижении налогов, — заявил Бучацкий.

Станислав назвал две основные функции налога на ввоз авто. Первая функция — сделать конкурентноспособным местного производителя транспорта. Впрочем, в Украине создают небольшое количество транспорта, поэтому защищать внутреннего производителя налогом попросту не имеет смысла. Эксперт считает, что снижение стоимости импорта авто может позитивно сказаться на бюджете страны.