Переоформлення авто – нечаста процедура, яка викликає у водіїв багато запитань. Продати і купити авто можна кількома способами, але з них усіх найнадійнішим вважається переоформлення авто в сервісному центрі МВС. Саме час дізнатися, які документи потрібно з собою взяти.
Необхідні документи для переоформлення авто 2024 – список
У Головному сервісному центрі МВС зазначають, що для переоформлення авто знадобляться такі документи:
- паспорт громадянина України або будь-який інший документ, який посвідчує особу;
- копія ІПН власника або серія та номер паспорта. Якщо відбувається звернення через уповноважену особу – документи, що засвідчують її особу та підтверджують повноваження представника;
- договір про купівлю та продаж (укласти його можна на комісійному майданчику або безпосередньо в СЦ – це зробить адміністратор безкоштовно;
- техпаспорт авто;
- заява про переоформлення транспортного засобу (заповнюється на місці в сервісному центрі).
- квитанції про оплату за послуги СЦ, бланки та номери (оплата у відділенні банку при ТСЦ).
- довідка про оцінку (середньоринкову) вартості автомобіля, квитанції про сплату відповідного податку та військового податку (якщо власник продає вже не першу легкову автівку в поточному календарному році).
Оціночна або середньоринкова вартість транспорту та документ про сплату податку на дохід від продажу авто потрібен тільки в разі, якщо перереєстровується не легковий автомобіль, мотоцикл або мопед.
Як переоформити авто в Україні 2024
Щоб переоформити транспортний засіб, на водія чекають такі кроки:
- Подати пакет необхідних документів до СЦ МВС у паперовому або цифровому вигляді (через Дія);
- Оплатити послугу переоформлення;
- Заплатити за техпаспорт;
- Заплатити за номерні знаки і забрати їх.
Нагадаємо, що раніше на Фактах ICTV докладно розповіли, скільки коштує переоформити авто у 2024 році. Примітно, що за мототранспорт, причіп або мопед доведеться заплатити менше. Однак, переоформлення авто через Дію буде дорожчим – потрібно врахувати вартість доставки документів.