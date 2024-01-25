Переоформлення авто – нечаста процедура, яка викликає у водіїв багато запитань. Продати і купити авто можна кількома способами, але з них усіх найнадійнішим вважається переоформлення авто в сервісному центрі МВС. Саме час дізнатися, які документи потрібно з собою взяти.

Необхідні документи для переоформлення авто 2024 – список

У Головному сервісному центрі МВС зазначають, що для переоформлення авто знадобляться такі документи:

паспорт громадянина України або будь-який інший документ, який посвідчує особу;

копія ІПН власника або серія та номер паспорта. Якщо відбувається звернення через уповноважену особу – документи, що засвідчують її особу та підтверджують повноваження представника;

договір про купівлю та продаж (укласти його можна на комісійному майданчику або безпосередньо в СЦ – це зробить адміністратор безкоштовно;

техпаспорт авто;

заява про переоформлення транспортного засобу (заповнюється на місці в сервісному центрі).

квитанції про оплату за послуги СЦ, бланки та номери (оплата у відділенні банку при ТСЦ).

довідка про оцінку (середньоринкову) вартості автомобіля, квитанції про сплату відповідного податку та військового податку (якщо власник продає вже не першу легкову автівку в поточному календарному році).

Оціночна або середньоринкова вартість транспорту та документ про сплату податку на дохід від продажу авто потрібен тільки в разі, якщо перереєстровується не легковий автомобіль, мотоцикл або мопед.

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Щоб переоформити транспортний засіб, на водія чекають такі кроки:

Подати пакет необхідних документів до СЦ МВС у паперовому або цифровому вигляді (через Дія);

Оплатити послугу переоформлення;

Заплатити за техпаспорт;

Заплатити за номерні знаки і забрати їх.

Нагадаємо, що раніше на Фактах ICTV докладно розповіли, скільки коштує переоформити авто у 2024 році. Примітно, що за мототранспорт, причіп або мопед доведеться заплатити менше. Однак, переоформлення авто через Дію буде дорожчим – потрібно врахувати вартість доставки документів.