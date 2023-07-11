В Украине хотят вернуть льготную растаможку авто, но для ограниченного круга лиц. Если закон примут, что выгодно привозить транспорт смогут только участники боевых действий.

Для этого в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9209 в апреле 2023 года. Его автором является нардеп Сергей Гривко.

В законопроекте предлагается отменить обязательную оплату пошлины для отдельных военных, которые ввозят транспорт в Украину. Стоит отметить что это не возвращение нулевой растаможки, которая была весной и летом 2022 года — участники боевых действий будут вынуждены платить ПДВ и акцизы.

Еще одно важное ограничение — это невозможность перепродажи авто. Участник боевых действий сможет завезти транспорт только для личного использования.

Отмечается, что инициатива нужна для упрощенной процедуры ввоза транспорта для защитников, ведь военные части смогут брать авто из других стран.

Факты ICTV выяснили у юриста, какие льготы будут касаться УБД в случае принятия законопроекта. Пока что для военных никаких исключений нет, но это в ближайшее время может измениться. Сейчас в ВР есть три похожих законопроекта, но все они пока на рассмотрении.