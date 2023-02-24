24 лютого Верховна Рада провалила законопроєкти №7466 і №7468 про розмитнення авто в додатку Дія.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Так, законопроєкт №7466 підтримали лише 212 депутатів, а №7468 – 206.

Як уточнив Железняк, депутати відхилили також відправку законопроєктів на повторне перше читання – 217 голосів і автору ініціативи на доопрацювання – 225 голосів.

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– Було ще штук дев’ять голосувань по альтернативних, але там теж жодного результативного голосування, – зазначив політик.

Наприкінці січня ми писали про те, що в Мінфіні підготували зміни до законодавчої бази, що дозволить розмитнити автомобіль через додаток Дія і скористатися новим калькулятором митного збору.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, розмитнення авто у кілька кліків у Дії допоможе зробити послугу простою та антикорупційною.